Росія переконує, що воюватиме з Україною як зі Сирією, – Піонтковський

Росії вже набридло воювати на Донбасі, адже вона не може реалізувати свою головну мету – знищити незалежність України та захопити шматок території. Саме через це там почали говорити, що воюватимуть з Україною як з Сирією.
Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувались політолог Олег Саакян та нардепка Ольга Стефанишина.
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Андрій Піонтковський: Вони (росіяни – 24 канал) кажуть, що будуть воювати з Україною як з Сирією. Будуть робити дистанційні удари. Казали, що тестують 120 нових видів зброї.
Тут вже Путіну треба буде показати обличчя вбивці. Його вже так назвали.Довідка. Президент США Джо Байден назвав Путіна вбивцею. У Кремлі дуже обурились після такої заяви.
Я можу впевнено сказати, що для США мовиться навіть не про Україну, а й про їхню безпеку. Якщо Путіну вдасться забрати шматок України безнаказано – це означає зруйнування всієї системи безпеки Європи. Путін тоді зможе робити що завгодно.
Донбас може бути у такій ситуації, як Абхазія та Обсетія. В Москві сперечаються, чи йти на повномасштабну агресію, викликавши на себе агресію США.
Андрій Піонтковський: Я думаю, що до зміни політики щодо України та можливості ескалації його (Путіна – 24 канал) підштовхують не тільки внутрішньополітичні переконання.
Останні 7 років, після підписання мінських домовленостей, тактика його відносин до України базувалась на інтерпретації мінських домовленостей Кремлем, на бажання штовхнути цю "ракову пухлину" ОРДЛО під приводом відновлення територіальної цілісності України.
Ольга Стефанишина: Наразі в Україні вакцинувались майже 200 тисяч людей від початку кампанії, а вакцин поки в Україні є всього 500 тисяч. Можна вважати, що вони вже використані, адже ті 200 людей мають отримати 2 дозу цієї ж вакцини.
Заяви української влади наразі виглядають дуже дивно. Ми матимемо паспорти у яких що буде? Паспорти є, а вакцинації немає. Провідні країни світу вже вакцинували значну кількість свого населення, тобто з їхніх вуст такі заяви є більш логічними.
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