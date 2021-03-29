Росії вже набридло воювати на Донбасі, адже вона не може реалізувати свою головну мету – знищити незалежність України та захопити шматок території. Саме через це там почали говорити, що воюватимуть з Україною як з Сирією.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувались політолог Олег Саакян та нардепка Ольга Стефанишина.

До теми Кремль готується до військової операції, – Піонтковський про зміни у тактиці Росії

Агресія Росії щодо України

Андрій Піонтковський: Вони (росіяни – 24 канал) кажуть, що будуть воювати з Україною як з Сирією. Будуть робити дистанційні удари. Казали, що тестують 120 нових видів зброї.

Тут вже Путіну треба буде показати обличчя вбивці. Його вже так назвали.

Довідка. Президент США Джо Байден назвав Путіна вбивцею. У Кремлі дуже обурились після такої заяви.

Я можу впевнено сказати, що для США мовиться навіть не про Україну, а й про їхню безпеку. Якщо Путіну вдасться забрати шматок України безнаказано – це означає зруйнування всієї системи безпеки Європи. Путін тоді зможе робити що завгодно.

Донбас може бути у такій ситуації, як Абхазія та Обсетія. В Москві сперечаються, чи йти на повномасштабну агресію, викликавши на себе агресію США.

Військова операція Кремля

Андрій Піонтковський: Я думаю, що до зміни політики щодо України та можливості ескалації його (Путіна – 24 канал) підштовхують не тільки внутрішньополітичні переконання.

Останні 7 років, після підписання мінських домовленостей, тактика його відносин до України базувалась на інтерпретації мінських домовленостей Кремлем, на бажання штовхнути цю "ракову пухлину" ОРДЛО під приводом відновлення територіальної цілісності України.

Паспорти вакцинації та заяви влади

Ольга Стефанишина: Наразі в Україні вакцинувались майже 200 тисяч людей від початку кампанії, а вакцин поки в Україні є всього 500 тисяч. Можна вважати, що вони вже використані, адже ті 200 людей мають отримати 2 дозу цієї ж вакцини.

Заяви української влади наразі виглядають дуже дивно. Ми матимемо паспорти у яких що буде? Паспорти є, а вакцинації немає. Провідні країни світу вже вакцинували значну кількість свого населення, тобто з їхніх вуст такі заяви є більш логічними.

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