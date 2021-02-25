Діями Володимира Путіна Росія вже перебуває за крок до абсолютної ізоляції від світу. Російський президент на міжнародній арені стає "нерукостисканним" і за собою тягне в цю прірву Росію.

Джерело: "Антифейк" на 24 каналі

Этот факт можно проанализировать на примере 2 недавних международных знаковых событий: Мюнхенской конференции и собрании Большой семерки, которые прошли без кремлевского руководства.

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Более того, Путин еще и настраивает людей внутри своей страны против других стран. Россия оказалась сейчас за бортом и в этом виноват Путин. Как Украина с миром обьеденились против агрессора – об этом читайте в блоге "Антифейк".

Важно! Журналист и автор проекту "Антифейк" Егор Скорина решил выяснить, почему Россия оказалась сейчас за бортом и как Украина с миром объединяются против агрессора. Об этом смотрите в прямой трансляции на ютуб-канале 24 канала 25 февраля в 20:00. Не пропустите!

Россию нигде не ждут

Если раньше Россия была на знаковых мировых мероприятиях завсегдатаем, то теперь Путин является международным раздражителем, поэтому кремлевскую власть за столом мировых лидеров не ждут. Та же Большая семерка до анексии украинского Крыма была "восьмёркой" при участии России.

До недавнего времени Путина приглашали на Мюнхенскую конференцию, но теперь он и там не приветствуется. Более того, одной из основных тем конференции в этом году стала борьба с терроризмом и противостояние российской агрессии. Действиями Путина Россия стала тем самым террористом, от которого ограждается мир.

Справка. С 1990 годов в Мюнхенской конференции принимают участие представители стран Восточной Европы. Среди них Украина, Россия, Китай, Индия, Япония. В 2021 году Россию и Китай не пригласили.

Отметился своим присутствием на Мюнхенской конференции Путин еще в 2007 году. Тогда уже можно было заметить как проростали эти паростки зла.

Российский президент произнёс речь, которая позже получила название "мюнхенская". Он заявил, что "Россия будет пользоваться своей привилегией проводить независимую внешнюю политику".

Вероятно, Путин думает, что он так же в праве распоряжаться решением у кого эта привилегия есть, а у кого нет. Это можно понять по тому, в каких постсоветских странах он оккупировал земли. Украине Путин не дает право распоряжаться внешней политикой.



Мюнхенская конференция / Фото diefreiheitsliebe

Россия обиделась

Лидеры стран открыто обсуждают угрозу Путина, который хочет разрушить демократию. Центром конференции стала Украина. Та же канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Россия не выполняет минские соглашения, а президент США заявил, что Украина имеет жизненно важное значение для Европы и Америки.

В мире поняли, что с Россией нечего договариваться. Путин все равно не выполняет эти договоренности.

А что ж в России? А там обиделись, что их не позвали на Мюнхенскую конференцию. Представительница МИД России Мария Захарова выразила удивление, что Россия даже не рассматривалась в качестве участника. Более того, что она напротив рассматривается как угроза, с которой необходимо бороться.

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И это удивляется та самая Мария Захарова, которая из юбки выпрыгивала от радости, когда рассказывала российским пропагандистам про публичную порку Жозепа Бореля в России, высокопоставленного европейского дипломата.



Мария Захарова / Фото РИА

На фоне этой мировой войны Путин активно готовится к предстоящим выборам в Думу, поэтому в Кремле один за одним штампуют креативные приказы президента.

Читая заголовки сразу и не поймешь: то ли у российского гаранта сердце болит за страну, то ли появилась шизоидная мания переследования, так называемых, западных агентов, поэтому он огласил охоту на ведьм. То ли Путин даёт четкие сигналы, которые следует читать между строк.

Истории про аритмию сердца российского президента за страну, которому словно персонажу фильма "Белое солнце в пустыни" Верещагину "за державу обидно", оставлю Скабеевым, Киселевым и Соловьёвым. А вот про путинские сигналы, про которые пропагандисты не расскажут, давайте поговорим. Ведь там, как на трансформаторной будке, надпись с красной молнией – "Не влезай, убьет!".

Путинские сигналы

Путин поручил работникам ФСБ препятствовать попадению в Россию новых штамов коронавируса. Как именно, по мнению российского президента, это должно происходить на деле – толком не понятно. Вероятно, специально обученные ФСБшники для определения на глаз нестандартного вируса новой формы COVID-19 будут на границе отстреливать заразу или забивать дубинками.

Для того, чтобы сдержать новые штамы коронавируса Путину проще было вовсе запретить их указом на территории России. Уверяю, они тут же бы исчезли. Но боится Путин далеко не инфекции.

Под прикрытием угрозы пандемии можно остановить любого нежелательного гостя на пороге страны. Журналиста, допустим, с Великобритании или Штатов, который хочет честно осветить выборы в России и протесты против Путина. Этот наш условный журналист еще не знает, что едет в Москву, но он уже болен новым штамом коронавируса.

Путин активно начал угрожать жителям России тенью иностранных спецслужб. Он убеждает электорат в том, что сама мать-демократия стоит под угрозой западных агентов. Даже приводит в доказательство цифры: в 2020 году пресекли работу аж 400 шпионов. По одному агенту разоблачают в день, а по праздникам – по полтора.

Подобная информация Кремля рассчитана на запугивание народа.

► Во-первых, Путин продолжает убеждать россиян, что на выборах от них что-то зависит. Но помешать их волеизьявлению может Запад, а никак не сам российский президент.

► Во-вторых, это индульгенция Путина за беспредел. Его силовики в любой момент могут закрыть неугодного гражданина и окрестить его агентом иностранных спецслужб. Это чисто советская методичка. Потом, на допросах у заплечных мастеров эти люди признаются в работе на английскую, американскую и немецкую разведку. Причем, одновременно.

В Кремле создают иллюзию возможности честной конкуренции на выборах в Думу. Но такие скорее возможны между двумя "единороссами", чем между пропрезидентским политиком и соратником того ж Навального.

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Как негативный пример внедрения, так называемых, иностранных спецслужб в систему путинская пропаганда, конечно же, приводит Украину. Она во всех красках описывает, как Россию якобы хотят ослабить, поставить под внешний контроль и сорвать её невероятно стремительное развитие.

Кремлевский президент создает все большую пропасть России с миром. Все потому что президенту этой страны больше нет необходимости спора для утверждения своей точки зрения.

Руководство России воспринимает любой намек на нормы международного права как недоброжелательность в свою сторону и называет элементарную просьбу уважать права других русофобством. Путину больше нечего делать за столом с лидерами других стран, ведь он живет абсолютно в другой реальности.