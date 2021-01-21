Росія хоче зробити Тристоронню контактну групу п'ятисторонньою, – Кравчук
Голова Української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія вдається до спроб заблокувати переговорний процес по Донбасу. Вони нав'язують нові умови, які не прописані у домовленостях.
Блокування процесу перемовин
Представники окупованої Донеччини та Луганщини під час засідань діють як повноцінні учасники ТКГ. Про це перший президент України розповів у коментарі "РБК-Україна".
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Вони роблять все, щоб заблокувати процес. Спочатку штучно прив'язали його до постанови Верховної Ради про місцеві вибори, потім до дорожньої карти, яку запропонували в ОРДЛО при узгодженні з Росією,
– заявив Кравчук.
Він додав, що Росія штучно прив'язує до політичних домовленостей ті процеси, які напряму не мають відношення до гуманітарних питань, контрольних пунктів в’їзду-виїзду та обміну полоненими.
За словами глави української делегації в ТКГ, усе це робиться штучно для блокування процесу досягнення миру на Донбасі.
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Як поводяться бойовики на переговорах
Окрім того, російська сторона і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані. Вони запрошують на засідання кого вважають за потрібне, порушують порядок денний та пропонують політичні експерименти.
Представники ОРДЛО фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними.
Так "через чорний ганок", як казав Райкін, вони зробили все, щоб наша Тристороння контактна група стала п'ятисторонньою,
– заявив Кравчук.
В українській делегації в ТКГ вважають, що Росія і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані.
Головне про переговори по Донбасу
- Росія блокує мирні переговори та відмовляється визнавати себе учасником конфлікту.
- Прогрес є в гуманітарних та економічних питаннях, а також у сфері безпеки.
- У ТКГ вважають, що президент Росії Володимир Путін не готовий закінчити війну на Донбасі.
- Українська делегація в ТКГ працює над 2 основними напрямками: припиненням війни на Донбасі та збереженням режиму припинення вогню.
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