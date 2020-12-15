Головною метою української сторони є досягнути миру на Донбасі. Однак Росія хоче залишити все як є, адже їй це вигідно.

Усі ці роки Росія заявляє, що вона нібито не є учасником переговорного процесу, а лише виконує роль спостерігача та гаранта. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю "Фактам".

Актуально Росія втрачає вплив на пострадянському просторі, – Кравчук

Росія хоче залишити все як є, їй це вигідно. Вони просто знущаються не тільки над Україною, але і над світовою спільнотою, яку обманюють,

– наголосив глава делегації у ТКГ

Що ще сказав Крачук

Він не може бути ні ворогом, ні другом ні для кого сьогодні.

Ситуація має прояснитися до лютого 2021 року.

Якщо не буде жодних змін, Кравчук планує запропонувати "закінчити гру в хованки та почати пошуки нових форматів".

Нові можливості мають ґрунтуватися на позиції США та Європи.

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