Росія хоче залишити все як є, їй це вигідно, – Кравчук про Донбас
Головною метою української сторони є досягнути миру на Донбасі. Однак Росія хоче залишити все як є, адже їй це вигідно.
Усі ці роки Росія заявляє, що вона нібито не є учасником переговорного процесу, а лише виконує роль спостерігача та гаранта. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю "Фактам".
Актуально Росія втрачає вплив на пострадянському просторі, – Кравчук
Росія хоче залишити все як є, їй це вигідно. Вони просто знущаються не тільки над Україною, але і над світовою спільнотою, яку обманюють,
– наголосив глава делегації у ТКГ
Що ще сказав Крачук
- Він не може бути ні ворогом, ні другом ні для кого сьогодні.
- Ситуація має прояснитися до лютого 2021 року.
- Якщо не буде жодних змін, Кравчук планує запропонувати "закінчити гру в хованки та почати пошуки нових форматів".
- Нові можливості мають ґрунтуватися на позиції США та Європи.
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