Проблема війни не лише в окупації Криму та Донбасу. Україна повинна повертати свої території, адже головна ціль Росії – захоплення всієї України.

Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, без відновлення територіальної цілісності дуже проблематично зберегти незалежність України.

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"Проблема окупації Криму – не тільки в самому Криму. Це завдання Росії, яке поставлене її керівництвом – повністю поставити під свій контроль незалежну Україну", – сказав Чубаров.

Він зазначив, що про відновлення територіальної цілісності Україна повинна говорити з партнерами не такими аргументами, як зараз.

Окупанту, Росії, мають бути поставлені такі умови, щоб вона не могла не піти з українських земель,

– заявив Чубаров.

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Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу, усі розуміють те, що Україна не зможе самостійно розв'язати питання, пов'язане з відновлення територіальної цілісності. Все через те, що Росія – одна з найпотужніших держав з військового боку. У неї є ядерна зброя.

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"Спроба мобілізації міжнародного суспільства і самомобілізації України, як на мене, це той шлях, який дасть можливість звільнити Крим", – наголосив Чубаров.

Він запевнив, що треба спробувати сформулювати завдання і бачення такими, щоб змусити Росію повернутися у межі міжнародного права. "Ми не маємо тут вже бути делікатними, у нас немає на це часу", – підсумував Чубаров.

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