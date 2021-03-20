Росія пропонує заборонити українським бійцям самим стріляти у відповідь
Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував радникам "нормандської четвірки" письмово закріпити домовленості щодо перемир'я на Донбасі. Вони передбачають заборону сторін відкривати вогонь у відповідь без дозволу керівництва.
Джерело:Интерфакс
Що заявили у Кремлі
Козак пропонує не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня. Він надіслав відповідного листа в Україну, Францію та Німеччину.
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Кремль хоче зобов'язати Київ привести липневу заяву Міністерства оборони України про припинення вогню у відповідність до узгоджених заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень та інтерпретацій".
Мовиться про те, що відкривати вогонь у відповідь можна лише за наказом керівництва Збройних сил України або окупантів. Крім того, це повинно статися лише після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення.
Росія хоче змінити порядок проведення переговорів
Козак пропонує вести новий порядок проведення переговорів політрадників у нормандському форматі.
"Було б доцільно використовувати принцип ротації голів, що широко застосовується в міжнародній дипломатичній практиці, для того, щоб ця функція виконувалася по черзі кожним із чотирьох учасників",
– заявив Козак.
Ситуація на Донбасі
- З початку нового року російські найманці щодня обстрілюють позиції ЗСУ. Через це вже щонайменше 21 боєць загинув.
- Україна, Франція та Німеччина напрацювали план мирного вирішення ситуації на Донбасі. За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, він вже лежить на столі у Росії. Однак там кажуть, що план – це міф.
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