Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував радникам "нормандської четвірки" письмово закріпити домовленості щодо перемир'я на Донбасі. Вони передбачають заборону сторін відкривати вогонь у відповідь без дозволу керівництва.

Що заявили у Кремлі

Козак пропонує не пізніше 22 березня узгодити і закріпити підписами проєкт спільних підсумків відеоконференції політрадників від 18 березня. Він надіслав відповідного листа в Україну, Францію та Німеччину.

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Кремль хоче зобов'язати Київ привести липневу заяву Міністерства оборони України про припинення вогню у відповідність до узгоджених заходів щодо дотримання перемир'я "без будь-яких вилучень та інтерпретацій".

Мовиться про те, що відкривати вогонь у відповідь можна лише за наказом керівництва Збройних сил України або окупантів. Крім того, це повинно статися лише після безуспішної спроби використовувати наявні механізми з реагування на порушення.

Зверніть увагу! Командування ЗСУ дозволило українським бійцям самостійно вирішувати, чи відкривати вогонь у разі порушення противником режиму тиші і створення загрози життю. Крім того, проросійські бойовики раніше заявили, що виходять з перемир'я і стрілятимуть у відповідь.

Росія хоче змінити порядок проведення переговорів

Козак пропонує вести новий порядок проведення переговорів політрадників у нормандському форматі.

"Було б доцільно використовувати принцип ротації голів, що широко застосовується в міжнародній дипломатичній практиці, для того, щоб ця функція виконувалася по черзі кожним із чотирьох учасників",

– заявив Козак.

Ситуація на Донбасі