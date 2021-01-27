Росія має намір втілити в Україні сценарій "керованого хаосу": у розвідці оприлюднили деталі

Росія хоче реалізувати в Україні сценарій "керованого хаосу". Мовиться про розчищення дороги для реваншу проросійських сил в Україні.
Джерело: "Біла книга" Служби зовнішньої розвідки
Як зауважили у Службі зовнішньої розвідки, основні передумови реалізації цього сценарію – внутрішній розбрат, слабкість державних інституцій і втрата підтримки України з боку Заходу.
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Деталі заяви розвідників про плани Кремля щодо України
- Минулорічні місцеві вибори в Україні були попереднім етапом реалізації російського сценарію. Тепер Кремль хоче створити умови для проведення позачергових парламентських виборів.
- Для реалізації свого плану Росія намагається дискредитувати українські держані інституції. Також Москва просуває твердження, що протиставляють народ і центральну владу.
- Зокрема, Росія намагається поглибити протиріччя між центром і регіонами, а також роздмухати етнічний автономізм і регіональний сепаратизм. У цьому, як зазначають в розвідці, Кремлю допомагає низка українських телеканалів.
- Щоб послабити міжнародну підтримку України, росіяни постійно намагаються провокувати конфлікти у взаєминах між Україною та сусідніми європейськими державами.
- Водночас керівництво Росії на зустрічах із західними лідерами дискредитує українську владу, звинувачуючи її в корупції та нецільовому використанні кредитних коштів чи гуманітарної допомоги.
- Крім того, Кремль маніпулює фактором тимчасово окупованих територій України, створює загрозливий воєнний фон, проводячи військові навчання біля українських кордонів.
- Також Росія намагається чинити на Україну енергетичний, економічний та інший тиск.
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