Росія хоче реалізувати в Україні сценарій "керованого хаосу". Мовиться про розчищення дороги для реваншу проросійських сил в Україні.

Джерело: "Біла книга" Служби зовнішньої розвідки

Як зауважили у Службі зовнішньої розвідки, основні передумови реалізації цього сценарію – внутрішній розбрат, слабкість державних інституцій і втрата підтримки України з боку Заходу.

Зверніть увагу Є загроза російського вторгнення, зокрема з Криму, – СБУ

Деталі заяви розвідників про плани Кремля щодо України

Минулорічні місцеві вибори в Україні були попереднім етапом реалізації російського сценарію. Тепер Кремль хоче створити умови для проведення позачергових парламентських виборів.

Для реалізації свого плану Росія намагається дискредитувати українські держані інституції. Також Москва просуває твердження, що протиставляють народ і центральну владу.

Зокрема, Росія намагається поглибити протиріччя між центром і регіонами, а також роздмухати етнічний автономізм і регіональний сепаратизм. У цьому, як зазначають в розвідці, Кремлю допомагає низка українських телеканалів.

Щоб послабити міжнародну підтримку України, росіяни постійно намагаються провокувати конфлікти у взаєминах між Україною та сусідніми європейськими державами.

Водночас керівництво Росії на зустрічах із західними лідерами дискредитує українську владу, звинувачуючи її в корупції та нецільовому використанні кредитних коштів чи гуманітарної допомоги.

Крім того, Кремль маніпулює фактором тимчасово окупованих територій України, створює загрозливий воєнний фон, проводячи військові навчання біля українських кордонів.

Також Росія намагається чинити на Україну енергетичний, економічний та інший тиск.