Росія хоче провести на Донбасі свій аналог ЗНО: що відомо

У 2021 році Росія може вперше провести аналог українському зовнішньому незалежному оцінюванню на окупованих територіях. Зокрема мовиться про Донбас.
Джерело: 24 канал
Для цього в окремих районах Донецької області створили 4 спеціальних пункти. Таку інформацію розповсюдили російські засоби масової інформації.
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Виїжджали до Ростовської області
Раніше випускники шкіл на непідконтрольному Донбасі для того, щоб скласти єдиний державний іспит, виїжджали до Ростовської області. Але у 2021 році російська влада вирішила провести тестування в окупованих містах.
Де проведуть ЗНО
ЄДІ можуть провести у відповідних навчальних закладах, зокрема:
Зазначимо!
- у гімназії № 61 в Донецьку;
- в ліцеї "Престиж" у Макіївці;
- в ліцеї "Лідер" у Горлівці;
- в колишньому університеті економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у Донецьку.
Єдиний державний іспит (ЄДІ) – це основна форма вступних іспитів в Росії. Таке тестування є аналогом українського Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Тестування на окупованих територіях: що відомо
- Майже 2 тисячі абітурієнтів з Криму та Донбасу вступили в українські ВИШі у 2020 році.
- Для випускників шкіл на окупованих територіях України скасували вимогу складати ЗНО.
- Влітку 2020 року російська влада не випускала абітурієнтів на підконтрольну територію України.