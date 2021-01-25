Росія хоче провести на Донбасі свій аналог ЗНО: що відомо

У 2021 році Росія може вперше провести аналог українському зовнішньому незалежному оцінюванню на окупованих територіях. Зокрема мовиться про Донбас.

Джерело: 24 канал

Для цього в окремих районах Донецької області створили 4 спеціальних пункти. Таку інформацію розповсюдили російські засоби масової інформації.

Актуально 100 тисяч гривень за ЗНО: коли в Україні введуть премії та як її отримати

Виїжджали до Ростовської області

Раніше випускники шкіл на непідконтрольному Донбасі для того, щоб скласти єдиний державний іспит, виїжджали до Ростовської області. Але у 2021 році російська влада вирішила провести тестування в окупованих містах.

Де проведуть ЗНО

ЄДІ можуть провести у відповідних навчальних закладах, зокрема:

у гімназії № 61 в Донецьку;

в ліцеї "Престиж" у Макіївці;

в ліцеї "Лідер" у Горлівці;

в колишньому університеті економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у Донецьку.

Тестування на окупованих територіях: що відомо

Майже 2 тисячі абітурієнтів з Криму та Донбасу вступили в українські ВИШі у 2020 році.

Для випускників шкіл на окупованих територіях України скасували вимогу складати ЗНО.

Влітку 2020 року російська влада не випускала абітурієнтів на підконтрольну територію України.

Єдиний державний іспит (ЄДІ) – це основна форма вступних іспитів в Росії. Таке тестування є аналогом українського Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).