Росія намагається поширити пропаганду на Маріуполь і Нову Каховку, – Резніков

Джерело:Міністерство реінтеграції
Росія активно продовжує поширювати пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Вона намагається робити це своїм телемовленням на Донбасі та у Криму.
Також під вплив країни-агресора може потрапити Маріуполь та Нова Каховка. Про це заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
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За його словами, Росія намагається медіями транслювати свої наративи на відповідних територіях. І для того, щоб підтримувати регіональне мовлення, вона спрямовує великі зусилля.
Цим мовленням хочуть охопити і вільні території України, скажімо, Маріуполь на Донеччині і простір до Нової Каховки на Херсонщині. Ми повинні на це реагувати,
– наголосив Резніков.
Він зауважив, що поширювати оперативне та якісне висвітлення проукраїнської тематики можуть тільки місцеві мовники. Зокрема мовиться про ті телерадіокомпанії, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій – на вільні.До речі! Сьогодні, 9 березня, Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації. Президент заявив, що в майбутньому центр може стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганди.
Водночас Резніков зауважив, що регіональні медіа перебувають у скрутному становищі: "Мовлення на неконтрольовані Урядом і прилеглі до лінії дотику території є комерційно непривабливим. Держава має надати підтримку".
Таку підтримку, як сказав віцепрем'єр, можна розділити на 2 частини:
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