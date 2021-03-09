Росія активно продовжує поширювати пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Вона намагається робити це своїм телемовленням на Донбасі та у Криму.

Також під вплив країни-агресора може потрапити Маріуполь та Нова Каховка. Про це заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Росія поширює пропаганду на Сході України

За його словами, Росія намагається медіями транслювати свої наративи на відповідних територіях. І для того, щоб підтримувати регіональне мовлення, вона спрямовує великі зусилля.

Цим мовленням хочуть охопити і вільні території України, скажімо, Маріуполь на Донеччині і простір до Нової Каховки на Херсонщині. Ми повинні на це реагувати,

– наголосив Резніков.

Він зауважив, що поширювати оперативне та якісне висвітлення проукраїнської тематики можуть тільки місцеві мовники. Зокрема мовиться про ті телерадіокомпанії, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій – на вільні.

До речі! Сьогодні, 9 березня, Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації. Президент заявив, що в майбутньому центр може стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганди.

Водночас Резніков зауважив, що регіональні медіа перебувають у скрутному становищі: "Мовлення на неконтрольовані Урядом і прилеглі до лінії дотику території є комерційно непривабливим. Держава має надати підтримку".

Інформаційна присутність України

Таку підтримку, як сказав віцепрем'єр, можна розділити на 2 частини:

інституційна (вона дасть можливість забезпечити фінансування постачання сигналу, повну чи часткову оплату оренди, а також якусь частину зарплат колективу в обмін на виготовлення визначеного обсягу контенту);

конкурентна (її необхідно розподіляти на змагальних принципах для посилення виготовлення якісного контенту певного типу).

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