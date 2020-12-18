Андрій Таран заявив, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Міністр оборони України підкреслив, що це несе загрозу не лише для Європи, але й для всього світу.

Відповідна інформація про підготовку розміщення ядерної зброї в Криму знаходиться в розпорядженні Міноборони. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Важливо Можливе розміщення Росією ядерної зброї в Криму підриває глобальну безпеку, – МЗС

Окрім ядерної небезпеки у регіоні, Росія загрожує й встановленням домінування в Чорноморському басейні. Міністр також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільного судноплавства у Керченській протоці.

Спроби Росії пригнічувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря. Цю заклопотаність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія,

– наголосив Таран.

Зауважимо, що у Раді національної безпеки й оборони України також не виключили можливість розгортання Росією ядерної зброї в Криму.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі агресії РФ в Чорному морі.