Росія готується до військового наступу на Донбасі, – правозахисники
Російські окупаційні війська готуються до наступу на позиції українських військових. Вдень вони проводять навчання, а вночі перекидають колони техніки на Донбас.
Про це повідомили представники "Східної правозахисної групи". Цю організацію заснували ще у липні 2014 року під час активних бойових дій на Донбасі.
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Що вдалося з'ясувати
- Через КПП "Должанський" та "Малинівка" проходять колони з дизельним паливом, у кожній – по 5 одиниць. Роблять це переважно у вечірній, а також нічний час.
- Також вночі з території Росії перекидають колони з військовою технікою, роблять це через КПП "Ізварине". Таке відбувалося щонайменше двічі протягом лютого.
- На одному з міських ринків російські армійці закупили продукти. Місцеві мешканці звернули увагу на їхній акцен, а також на відсутність шефронів на рукавах військової форми.
- Також місцеві повідомили про початок повномасштабної роботи полігонів, звідти регулярно чути вибухи і постріли. Бойову підготовку окупантів не припиняють ні на день.
- Триває вербування добровольців з Росії для участі в бойових діях на території України. Повідомлення про це вже розіслали у відділення так званого "Союзу добровольців Донбасу".
- Упродовж лютого окупанти на Луганщині проводили навчальні заняття з координації дій з іншими підрозділами російських найманців в умовах бойових дій.
- По маршруту Алчевськ – Стаханов – Первомайськ російські окупаційні війська доставили лісоматеріали. Все для того, аби зміцнювати позиції на лінії фронту.
Загострення ситуації на Донбасі
Російські найманці продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ на Донбасі. Через це – складна ситуація на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
Окупанти на Донеччині дозволили своїм бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях ЗСУ. В такий спосіб вони фактично виходять з домовленостей про перемир'я.
Від початку 2021 року російські окупаційні війська регулярно порушують домовленості про режим тиші. На жаль, внаслідок дій ворога загинули 16 захисників України.
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