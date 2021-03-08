Російські окупаційні війська готуються до наступу на позиції українських військових. Вдень вони проводять навчання, а вночі перекидають колони техніки на Донбас.

Про це повідомили представники "Східної правозахисної групи". Цю організацію заснували ще у липні 2014 року під час активних бойових дій на Донбасі.

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Що вдалося з'ясувати

Через КПП "Должанський" та "Малинівка" проходять колони з дизельним паливом, у кожній – по 5 одиниць. Роблять це переважно у вечірній, а також нічний час.

у кожній – по 5 одиниць. Роблять це переважно у вечірній, а також нічний час. Також вночі з території Росії перекидають колони з військовою технікою, роблять це через КПП "Ізварине". Таке відбувалося щонайменше двічі протягом лютого.

роблять це через КПП "Ізварине". Таке відбувалося щонайменше двічі протягом лютого. На одному з міських ринків російські армійці закупили продукти . Місцеві мешканці звернули увагу на їхній акцен, а також на відсутність шефронів на рукавах військової форми.

. Місцеві мешканці звернули увагу на їхній акцен, а також на відсутність шефронів на рукавах військової форми. Також місцеві повідомили про початок повномасштабної роботи полігонів, звідти регулярно чути вибухи і постріли. Бойову підготовку окупантів не припиняють ні на день.

звідти регулярно чути вибухи і постріли. Бойову підготовку окупантів не припиняють ні на день. Триває вербування добровольців з Росії для участі в бойових діях на території України. Повідомлення про це вже розіслали у відділення так званого "Союзу добровольців Донбасу".

для участі в бойових діях на території України. Повідомлення про це вже розіслали у відділення так званого "Союзу добровольців Донбасу". Упродовж лютого окупанти на Луганщині проводили навчальні заняття з координації дій з іншими підрозділами російських найманців в умовах бойових дій.

з іншими підрозділами російських найманців в умовах бойових дій. По маршруту Алчевськ – Стаханов – Первомайськ російські окупаційні війська доставили лісоматеріали. Все для того, аби зміцнювати позиції на лінії фронту.

Важливо! Раніше у МВС заявили, що готові до будь-якої агресії Росії проти України. У міністерстві запевнили, що їх не злякає навіть повноцінне вторгнення на Донбасі.

Загострення ситуації на Донбасі

Російські найманці продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ на Донбасі. Через це – складна ситуація на пунктах "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Окупанти на Донеччині дозволили своїм бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях ЗСУ. В такий спосіб вони фактично виходять з домовленостей про перемир'я.

Від початку 2021 року російські окупаційні війська регулярно порушують домовленості про режим тиші. На жаль, внаслідок дій ворога загинули 16 захисників України.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу