Росія формує у свідомості кримських дітей культ війни та ненависті, – правозахисники
В окупованому Криму Росія активно проводить політику мілітаризації. Окупанти намагаються закласти у свідомість кримських дітей культ війни, насилля та ненависті до інших країн. Зокрема, України.
Школярам та студентам прищеплюють думку, що вони мають захищати Росію зброєю. Про це розповіла очільниця служби з питань реінтеграції та деокупації Криму представництва Президента України у Криму Олена Халімон, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Окупаційна влада влаштовує численні масові заходи, спортивні та театралізовані шоу, дітей навчають основ військової справи і поводження зі зброєю. Зокрема, популяризується пропаганда ненависті і культу насилля,
– заявила Халімон.
Що ще кажуть правозахисники
- Кримський захисник Володимир Чекригін заявив, що мілітаризація кримських дітей розпочинається ще у дитсадках. Згодом її продовжують у школах та університетах.
- Діти і підлітки бачать, що найвигідніше у Росії бути військовим чи представником якоїсь силової структури.
- Керівницею процесу мілітаризації у Криму називають представницю окупаційної влади Наталію Гончарову. Саме вона була ініціаторкою псевдо військово-патріотичного виховання кримських дітей.
- Українські правозахисники заявили, що всі порушення, пов'язані з процесом мілітаризації фіксують та передають на розслідування.
- Мілітаризація є порушенням Конвенції про права дитини. Діти не можуть готуватися до війни, діти мають готуватися до миру.
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