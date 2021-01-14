В окупованому Криму Росія активно проводить політику мілітаризації. Окупанти намагаються закласти у свідомість кримських дітей культ війни, насилля та ненависті до інших країн. Зокрема, України.

Школярам та студентам прищеплюють думку, що вони мають захищати Росію зброєю. Про це розповіла очільниця служби з питань реінтеграції та деокупації Криму представництва Президента України у Криму Олена Халімон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Окупаційна влада влаштовує численні масові заходи, спортивні та театралізовані шоу, дітей навчають основ військової справи і поводження зі зброєю. Зокрема, популяризується пропаганда ненависті і культу насилля,

– заявила Халімон.

Що ще кажуть правозахисники

Кримський захисник Володимир Чекригін заявив, що мілітаризація кримських дітей розпочинається ще у дитсадках. Згодом її продовжують у школах та університетах.

Діти і підлітки бачать, що найвигідніше у Росії бути військовим чи представником якоїсь силової структури.

Керівницею процесу мілітаризації у Криму називають представницю окупаційної влади Наталію Гончарову. Саме вона була ініціаторкою псевдо військово-патріотичного виховання кримських дітей.

Українські правозахисники заявили, що всі порушення, пов'язані з процесом мілітаризації фіксують та передають на розслідування.