Ситуація з водопостачанням в окупованому Росією Криму залишається критичною. І сталося це через те, що саме Росія довела півострів "до ручки".

Тож, будь-які звернення Москви до міжнародних інстанцій з цього питання абсолютно безперспективні. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Обозревателю".

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Кулеба підкреслив, що, за міжнародним правом, відповідальність за ситуацію в Криму несе країна-окупант. Очільник українського МЗС підкреслив, що Росія тільки створює інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх.

Це Росія довела Крим "до ручки" й створила там проблеми з водопостачанням. Україна буде розглядати його відновлення виключно в контексті деокупації півострова,

– додав він.

Зауважимо, що проблеми з водопостачанням Криму почалися після його окупації, адже Україна у 2014 році перекрила Північно-Кримський канал. Через майже 7 років проблема загострилася настільки, що воду в окупованих містах подають по годинах.

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Через те, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел у Криму виникло засолення ґрунту.

З 27 листопада 2020 року у Ялті почали обмежувати подачу води вночі.

З 14 грудня водопостачання вирішили здійснювати по графіку – 3 години вранці й 3 години ввечері.

Російська влада у Ялті планувала викачати воду з озера Могабі.

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