Росія використовує окуповані території Донбасу, як полігон для випробовування нового озброєння. Ситуація та залишається напруженою і має тенденцію до загострення.

Водночас Україна досягла значних успіхів в оснащенні Збройних сил озброєнням та військовою технікою. Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час свого візиту до Туреччини.

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Генерал-полковник провів зустріч з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром та командувачем Сухопутних військ країни Умітом Дюндаром.

Він наголосив, що співробітництво зі збройними силами дружніх країн – це ефективний механізм нарощення оборонних спроможностей Сухопутних військ ЗСУ.

Олександр Сирський подякував за послідовну політичну підтримку України, невизнання окупації Криму, матеріально-технічну та фінансову допомогу ЗСУ.

Окремо відзначив допомогу турецької сторони у лікуванні та реабілітації наших поранених військовослужбовців.

Україні вкрай важливий вступ до НАТО

На завершення зустрічі генерал-полковник зауважив, що для України вкрай важливе питання набуття членства у НАТО.

Ми зацікавлені у подальшій всебічній підтримці з боку Туреччини нашого стратегічного курсу на вступ до Північноатлантичного блоку,

– підсумував Командувач Сухопутних військ.

Загострення ситуації на Донбасі: коротко

Проросійські бойовики систематично порушують режим тиші на Донбасі.

Кожного дня вони прицільно обстрілюють позиції бійців ЗСУ.

З початку 2021 року унаслідок ворожих атак загинули 22 захисники України.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу