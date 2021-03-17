Росія на Донбасі спалилася своєю технікою: привезла "Житєля" і "Діабазол"

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Джерело:

пресцентр ООС

Російські окупаційні війська заважали роботі ОБСЄ і глушили сигнали їхнього безпілотника. Так вони самі показали місії спостерігачів використання техніки, яку привезли з Росії.

Працівники місії ОБСЄ неодноразово фіксували своїми безпілотниками радіолокаційну техніку Росії. Окупанти ж у свою чергу просто глушили сигнали дронів спостерігачів.

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Окупанти глушать безпілотники ОБСЄ

  • Уранці 14 березня патруль місії перебував неподалік населеного пункту Степанівка.
  • Близько 12 години над Петрівкою безпілотник ОБСЄ зазнав перешкод сигналу.
  • Ще за 10 хвилин спостерігачі повністю втратили контроль над апаратом.
  • Упродовж 20 хвилин члени місії намагалися відновити зв’язок дроном, але марно.
  • Того ж дня місцеві мешканці підконтрольної України території повернути безпілотник ОБСЄ. Його було незначно пошкоджено.
  • Через день трапилася подібна ситуація. 16 березня біля Авдіївки представники зробили здійснити екстрену посадку безпілотника. Він також зазнав перешкод РЕБ.
До речі, росіяни з системною періодичність глушать безпілотники ОБСЄ. Так, наприклад, 9 березня с постерігачі загубили контроль над просторовим положенням безпілотника та аварійно його посадили. Причина усе та ж – глушення сигналу.

Техніка належить Росії

  • Уважно вивчивши і співставивши інформацію, слідча моніторингова місія дійшла висновку: джерела радіоелектронного впливу розташовані на тимчасово окупованій території.
  • Вони належать російським військам.
  • Глушили безпілотники засобами радіоелектронної боротьби Р-330М1П "Діабазол" та Р-330Ж "Житєль".
  • Ними послуговується війська Росії. Саме вони стояли на території Горлівки та Єнакієва і глушили сигнал.
  • Зазначені комплекси протягом лютого-березня неодноразово фіксували безпілотники на тимчасово окупованій території.

Метою зазначених дій окупантів є дискредитація підрозділів Збройних Сил України та перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ,
– розповіли в моніторинговій місії.

В ОБСЄ наголосили: будь-які сфабриковані російсько-окупаційними військами повідомлення стосовно зазначених інцидентів, надумані і містять елементи антиукраїнської пропаганди.

Збройні Сили України, кажуть в ОБСЄ, неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.