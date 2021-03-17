Російські окупаційні війська заважали роботі ОБСЄ і глушили сигнали їхнього безпілотника. Так вони самі показали місії спостерігачів використання техніки, яку привезли з Росії.

Працівники місії ОБСЄ неодноразово фіксували своїми безпілотниками радіолокаційну техніку Росії. Окупанти ж у свою чергу просто глушили сигнали дронів спостерігачів.

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Окупанти глушать безпілотники ОБСЄ

Уранці 14 березня патруль місії перебував неподалік населеного пункту Степанівка.

Близько 12 години над Петрівкою безпілотник ОБСЄ зазнав перешкод сигналу.

Ще за 10 хвилин спостерігачі повністю втратили контроль над апаратом.

Упродовж 20 хвилин члени місії намагалися відновити зв’язок дроном, але марно.

Того ж дня місцеві мешканці підконтрольної України території повернути безпілотник ОБСЄ. Його було незначно пошкоджено.

Через день трапилася подібна ситуація. 16 березня біля Авдіївки представники зробили здійснити екстрену посадку безпілотника. Він також зазнав перешкод РЕБ.

До речі, росіяни з системною періодичність глушать безпілотники ОБСЄ. Так, наприклад, 9 березня с постерігачі загубили контроль над просторовим положенням безпілотника та аварійно його посадили. Причина усе та ж – глушення сигналу.

Техніка належить Росії

Уважно вивчивши і співставивши інформацію, слідча моніторингова місія дійшла висновку: джерела радіоелектронного впливу розташовані на тимчасово окупованій території.

Вони належать російським військам.

Глушили безпілотники засобами радіоелектронної боротьби Р-330М1П "Діабазол" та Р-330Ж "Житєль".

Ними послуговується війська Росії. Саме вони стояли на території Горлівки та Єнакієва і глушили сигнал.

Зазначені комплекси протягом лютого-березня неодноразово фіксували безпілотники на тимчасово окупованій території.

Метою зазначених дій окупантів є дискредитація підрозділів Збройних Сил України та перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ,

– розповіли в моніторинговій місії.

В ОБСЄ наголосили: будь-які сфабриковані російсько-окупаційними військами повідомлення стосовно зазначених інцидентів, надумані і містять елементи антиукраїнської пропаганди.

Збройні Сили України, кажуть в ОБСЄ, неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.