Росія на Донбасі спалилася своєю технікою: привезла "Житєля" і "Діабазол"
Російські окупаційні війська заважали роботі ОБСЄ і глушили сигнали їхнього безпілотника. Так вони самі показали місії спостерігачів використання техніки, яку привезли з Росії.
Джерело:пресцентр ООС
Працівники місії ОБСЄ неодноразово фіксували своїми безпілотниками радіолокаційну техніку Росії. Окупанти ж у свою чергу просто глушили сигнали дронів спостерігачів.
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Окупанти глушать безпілотники ОБСЄ
- Уранці 14 березня патруль місії перебував неподалік населеного пункту Степанівка.
- Близько 12 години над Петрівкою безпілотник ОБСЄ зазнав перешкод сигналу.
- Ще за 10 хвилин спостерігачі повністю втратили контроль над апаратом.
- Упродовж 20 хвилин члени місії намагалися відновити зв’язок дроном, але марно.
- Того ж дня місцеві мешканці підконтрольної України території повернути безпілотник ОБСЄ. Його було незначно пошкоджено.
- Через день трапилася подібна ситуація. 16 березня біля Авдіївки представники зробили здійснити екстрену посадку безпілотника. Він також зазнав перешкод РЕБ.
Техніка належить Росії
- Уважно вивчивши і співставивши інформацію, слідча моніторингова місія дійшла висновку: джерела радіоелектронного впливу розташовані на тимчасово окупованій території.
- Вони належать російським військам.
- Глушили безпілотники засобами радіоелектронної боротьби Р-330М1П "Діабазол" та Р-330Ж "Житєль".
- Ними послуговується війська Росії. Саме вони стояли на території Горлівки та Єнакієва і глушили сигнал.
- Зазначені комплекси протягом лютого-березня неодноразово фіксували безпілотники на тимчасово окупованій території.
Метою зазначених дій окупантів є дискредитація підрозділів Збройних Сил України та перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ,
– розповіли в моніторинговій місії.
В ОБСЄ наголосили: будь-які сфабриковані російсько-окупаційними військами повідомлення стосовно зазначених інцидентів, надумані і містять елементи антиукраїнської пропаганди.
Збройні Сили України, кажуть в ОБСЄ, неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.
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