Перемовини щодо Донбасу йдуть дуже мляво. Нове загострення ситуації у регіоні неминуче, а Росія вже готує для українців "нехороший сюрприз".

Про це заявив речник української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів 14 лютого.

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За словами Арестовича, Росія наполегливо штовхає Україну до прямих переговорів з "представниками квазідержавних структур". Якби таке сталося, перемовини "посунулися б". Але Україна на такі переговори не йшла і йти не збирається.

У цій ситуації "Москва домагається загибелі військових на Донбасі та, як результату, тиску на керівництво України з боку частини суспільства".

Загалом "ситуація практично зайшла в глухий кут. Залишається спроба скористатися допомогою США... Більше розраховувати нема на що", – заявив спікер ТКГ.

На фронті буде загострення

Арестович певен, що на Донбасі на фронті можна чекати загострення – точної дати, звісно, ніхто не назве, але це найімовірніше станеться ближче до літа.

Я на 100% впевнений, що Росія готує якийсь нехороший сюрприз, і це в тому чи іншому варіанті обернеться загостренням на фронті,

– застеріг Олексій Арестович.

І додав: "Воно не просто можливе, воно практично неминуче. Кремль не залишить спроб продавити нас силою".

Про це свідчить, наприклад, і те, що Росія пішла на загострення стосунків із Євросоюзом (з огляду на недавню перепалку Жозепа Борреля та Сергія Лаврова ).

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