Лідер проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Медведчук більше представляв національні інтереси Росії, аніж України. Про це повідомив колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк.

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Росія шукатиме нову точку опори

За його словами погано те, що стільки років проросійському політику дозволяли розривати країну на 2 частину та створювати бізнес і медіаімперію.

Медведчук став токсичним. Росія дала мовчазну згоду і шукатиме нову точку опори в Україні,

– зазначив Данилюк.

Він відзначив: "Під нову людину створюватимуться нові можливості пропаганди. Все тільки починається".

Медведчук має можливості

Екссекретар РНБО наголосив: "Найголовніше, щоб все це зробили досконало з юридичної точки зору. Адже Медведчук має серйозні можливості, зокрема щодо оскарження цих дій в судах".

Персональні санкції проти Медведчука: коротко