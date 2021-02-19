Мовчазна згода щодо санкцій проти Медведчука: Росія шукатиме нову точку опори
Лідер проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
Джерело:24 канал
Медведчук більше представляв національні інтереси Росії, аніж України. Про це повідомив колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк.
Зверніть увагу Браво, Зеленський: чому санкції проти Медведчука – потужний удар по Росії
Росія шукатиме нову точку опори
За його словами погано те, що стільки років проросійському політику дозволяли розривати країну на 2 частину та створювати бізнес і медіаімперію.
Медведчук став токсичним. Росія дала мовчазну згоду і шукатиме нову точку опори в Україні,
– зазначив Данилюк.
Він відзначив: "Під нову людину створюватимуться нові можливості пропаганди. Все тільки починається".
Медведчук має можливості
Екссекретар РНБО наголосив: "Найголовніше, щоб все це зробили досконало з юридичної точки зору. Адже Медведчук має серйозні можливості, зокрема щодо оскарження цих дій в судах".
Персональні санкції проти Медведчука: коротко
- Рада нацбезпеки і оборони вирішила накласти санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб.
- Зокрема санкції застосують проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко на 3 роки.
- Марченко потрапила "під санкції" через фінансування теророзму. Це повпливає на її майно та усі активи, які має телеведуча.
Поділитися новиною