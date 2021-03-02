Євросоюз залишить у дії санкції проти Росії через ситуацію на Донбасі. За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, у безпосередній участі Москви у конфлікті сумніватись не доводиться.

Про це Шарль Мішель розповів під час першого офіційного візиту до України. Голова Євроради разом з президентом Зеленським відвідав зону проведення ООС на Донбасі.

До теми Ми – ваші друзі, – голова Євроради Мішель про переговори із Зеленським

Зеленський показав Мішелю руйнівні наслідки війни

Зокрема Мішель та Зеленський побували у КПВВ "Щастя", що на Луганщині.

Сьогодні на власні очі, ви побачили руйнівні наслідки війни на сході та що робить Україна для покращення надзвичайно складного становища своїх громадян на тимчасово окупованих територіях,

– зауважив український президент.

Зеленський наголосив, що саме пункт "Щастя" є показовим, адже це межа, яка відділяє окуповану Україну від вільної. Глава держави також подякував Євросоюзу за політичну підтримку. Мовиться, зокрема, про економічний та політичний тиск на Росію з допомогою санкцій.

Реальність, за яку соромно, – Мішель

Голова Євроради назвав неприйнятною ситуацією, коли у центрі Європи триває війна та гинуть люди.

Це реальність, за яку соромно. Люди продовжують гинути в цьому конфлікті й жити у надзвичайно складних обставинах,

– сказав Шарль Мішель.

Мішель запевнив, що Брюссель підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Шляхом до миру голова Євроради назвав повне виконання мінських домовленостей. Росія, на відміну від України, жодних кроків на цьому шляху не робить.

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І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником,

– резюмував Шарль Мішель.

Україна наголошує на проблемах у мінському процесі

Зазначимо, що раніше Україна заявила про замороження мінського процесу. Зокрема, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що цей формат практично вичерпав себе. Проте де-факто він все ще працює.

Згідні з цим і за кордоном. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель теж зауважила, що за останні роки сторони не досягли жодного прогресу. Причина – невиконання зобов'язань Росією.