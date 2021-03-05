Росія активізувалися біля кордонів України та на окупованих територіях

17:06

Росія продовжує нарощувати бойовий потенціал угруповання військ не лише поблизу кордону з Україною, а і на тимчасово окупованих українських територіях. Відбувається це попри міжнародні домовленості та зобов’язання, які взяла на себе держава-агресорка.