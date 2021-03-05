Росія продовжує нарощувати бойовий потенціал угруповання військ не лише поблизу кордону з Україною, а і на тимчасово окупованих українських територіях. Відбувається це попри міжнародні домовленості та зобов’язання, які взяла на себе держава-агресорка.

Про провокації з боку Росії повідомило Головне управління розвідки Міноборони. За даними відомства, окупанти на тимчасово окупованій території на сході з кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. Актуально Російські найманці поранили українського бійця біля Мар'їнки Про що саме мовиться Зросли обсяги розміщення агітації, спрямованої на героїзацію бойовиків і пропаганди щодо служби у складі проросійських військ. Мовиться про перший і другий армійські корпуси.

Таку інформацію розміщують у громадських місцях, на зупинках транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх та медичних закладів.

У місцевих ЗМІ, соцмережах і з допомогою СМС зросла кількість і періодичність повідомлення щодо проходження військової служби в лавах окупантів. Останні провокації на Донбасі: головне За останній тиждень були й фейкові постановчі сюжети російських ЗМІ, що нібито українська армія стріляє, тоді як насправді по населених пунктах на тимчасово окупованій території гатили самі бойовики.

Були й абсолютно недолугі заяви ворога і відверта брехня, начебто ОБСЄ підтримує введення так званих російських миротворців в зону конфлікту, але це була частина пропаганди.

Сама ж заява про наміри стріляти – скидається на відвертий вихід з мінських домовленостей. Про це заявив голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук. Ситуація на фронті може загостритись у будь-який момент: чого чекати від Росії – читайте в нашому матеріалі.