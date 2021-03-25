На дні Чорного моря у 2013 році виявили розвідувальний буй. Найімовірніше, він належав Росії. Вона могла використовувати його в інтересах своїх збройних сил та проти України.

Екскомандувач ЗСУ Віктор Муженко розповів, що після того, як знайшли розвідувальний буй, СБУ обшукала кабінети керівництва Генерального штабу.

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Що відбувалось в Чорному морі в 2013 році

За словами Муженка, тоді був звільнений з посади перший заступник начальника Генштабу ЗСУ адмірал Ігор Кабаненко.

"Ми зрозуміли, що йде якась накачка, але повної інформації, я особисто, не мав", – сказав генерал.

Екскомандувач ЗСУ вважає, що розвідувальний буй мав російське походження.

Це був один із заходів розвідувального характеру, який проводили на території України в інтересах збройних сил Росії. Кабель зв’язку був в межах територіального моря України. Значить, це мали погодити з українською стороною. Це було зроблено таємно, а значить було зроблено проти України,

– пригадав Муженко.

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Що відомо про розвідувальний буй

Улітку 2013 року гідролокатор "Олімп" зафіксував невідомий сигнал з моря. Тоді спецоперацію по виявленню невідомого пристрою погодили на найвищому рівні.

"Дозвіл на проведення цієї операції я отримував у заступника міністра оборони Олександра Олійника. Про це ми разом доповідали секретареві РНБО України (2012 – 2014) Андрієві Клюєву, а Клюєв по телефону – тодішньому президентові Віктору Януковичу. Отримали дозвіл і в той же день почали проведення спецоперації", – пояснив у 2020 році ексначальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана в коментарі "Радіо Свобода".

Відповідальним за операцію він призначив свого заступника Ігоря Кабаненка.

Тоді водолазам вдалось знайти пристрій, але кінці кабеля обрізали. На думку Замани, тоді стався витік інформації. Та фахівців вважають, що це був випромінювач "Инза-100", розроблений російським Акустичним інститутом імені Андрєєва. Пристрій дозволяв отримати гідроакустичні портрети кораблів, а в той час до Севастополя заходив американський есмінець.

На думку Кабаненка, рішення про розміщення буя ухвалювали на найвищому рівні. Самого адмірала у 2013 році звинуватили у розголошенні держтаємниці, але він відновив своє ім'я.

Зверніть увагу! 24 березня Володимир Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму. Документ складається з преамбули та 97 пунктів. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова "це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострову Росією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму".