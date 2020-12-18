Силовики Білорусі підписали з Росгвардією угоду про співпрацю. Це сталося на тлі масових протестів у Білорусі. Тепер російські силовики співпрацюватимуть з Міністерство внутрішніх справ Білорусі.

Сторони домовилися співпрацювати у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, підготовки кадрів, проведення спільних навчань. Документ опублікували на національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

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Головним завданням відомств буде "боротьба з тероризмом". Крім того, білоруське МВС і Росгвардія будуть спільно займатися:

охороною державних об'єктів,

здійснювати державний контроль у сфері обігу зброї,

забезпечувати безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу,

надавати силову підтримку з протидії злочинності.

Відомства двох країн надають важливого значення розвитку міжнародного співробітництва у сфері забезпечення державної та громадської безпеки, захисту прав і свобод людини та громадянина,

– мовиться у повідомленні.

Днями директор аналітичного центру ISANS Влад Кобець та експерт Девід Крамер у своїй статті "У силах безпеки Лукашенко з'являються тріщини" навели докази того, як швидко сили безпеки Лукашенка йдуть у відставку.

За інформацією дослідників, відтік кадрів з Міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших правоохоронних органів розпочався під час президентської виборчої кампанії й триває донині.

Зверніть увагу! За інформацією білоруських правозахисних організацій, станом на кінець листопада силовики затримали вже понад 30 тисяч людей.