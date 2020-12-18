Росгвардія допомагатиме білоруським силовикам у розгоні протестів
Силовики Білорусі підписали з Росгвардією угоду про співпрацю. Це сталося на тлі масових протестів у Білорусі. Тепер російські силовики співпрацюватимуть з Міністерство внутрішніх справ Білорусі.
Сторони домовилися співпрацювати у формі консультацій, семінарів, конференцій та навчально-методичних зборів, підготовки кадрів, проведення спільних навчань. Документ опублікували на національному правовому інтернет-порталі Білорусі.
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Головним завданням відомств буде "боротьба з тероризмом". Крім того, білоруське МВС і Росгвардія будуть спільно займатися:
- охороною державних об'єктів,
- здійснювати державний контроль у сфері обігу зброї,
- забезпечувати безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу,
- надавати силову підтримку з протидії злочинності.
Відомства двох країн надають важливого значення розвитку міжнародного співробітництва у сфері забезпечення державної та громадської безпеки, захисту прав і свобод людини та громадянина,
– мовиться у повідомленні.
Днями директор аналітичного центру ISANS Влад Кобець та експерт Девід Крамер у своїй статті "У силах безпеки Лукашенко з'являються тріщини" навели докази того, як швидко сили безпеки Лукашенка йдуть у відставку.
За інформацією дослідників, відтік кадрів з Міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших правоохоронних органів розпочався під час президентської виборчої кампанії й триває донині.
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