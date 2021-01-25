Окружний адміністративний суд Києва вже кілька разів залишав українське громадянство російському "злодію в законі" Роману Когану. Він відомий у кримінальному світі як "Рома Краснодарський" та "Кащей".

Джерело: "Слідство.Інфо"

Журналісти з'ясували, що в Когана є чинний український паспорт. Про це йдеться у новому відеоблозі "Таємниці Слідства".

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У чому підозрюють "Кащея"

Чоловіка екстрадували з Польщі до України. У нас його підозрюють у шахрайстві. Тоді як вдома – у Росії – він займався створенням злочинної організації та наркоторгівлею. За це йому там "світить" довічне ув'язнення.

Як він отримав паспорт України

► Перша спроба

У січні 2018 року він отримав український паспорт – такі дані судового реєстру. В Інтерполі кажуть, що чоловік отримав документ на підставі краденого ізраїльського паспорта.

– такі дані судового реєстру. В Інтерполі кажуть, що чоловік отримав документ на підставі краденого ізраїльського паспорта. Втім, за кілька місяців Коган вчинив шахрайство і покинув Україну.

У березні 2019 року Державна міграційна служба України позбавила Романа Когана громадянства. Його адвокати з цим не погодились і оскаржили це рішення в Окружному адміністративному суді Києва.

Його адвокати з цим не погодились і оскаржили це рішення в Окружному адміністративному суді Києва. У жовтні 2019 року суддя Альона Мазур зобов'язала міграційну службу повернути Когану українське громадянство. Вона апелювала тим, що в Україні не довели вину Когана у підробці документів.

► Друга спроба

У квітні 2020 року ДМС вдруге скасувала українське громадянство Когану. Втім за кілька місяців Окружний адмінсуд Києва знову зобов'язав повернути Роману Когану українське громадянство.

І це попри те, що в посольстві Ізраїлю підтвердили, що паспорт – фейковий. Суддя ОАСК визнала відповідний лист "неналежним доказом", начебто він не підтверджує факт підроблення документів.

► Третя спроба

Наприкінці 2020 року, після екстрадиції Романа Когана в Україну, ДМС втретє скасувала йому громадянство. Але 29 грудня ОАСК знову заблокував це рішення.

Що зараз із Романом Коганом

Дніпровський райсуд Києва відпустив Романа Когана під домашній арешт у грудні 2020 року. Прокурори одразу ж звернулися вже до Дарницького райсуду Києва. Вони сподівалися застосувати до нього тимчасовий арешт, щоб надалі екстрадувати його в Росію.

Однак суд відмовив їм у тимчасовому арешті, оскільки встановив, що Роман Коган має українське громадянство. Його адвокат Ігор Самольотовий відмовився відповідати журналіста на питання щодо свого клієнта, посилаючись на адвокатську таємницю.

Дивіться новий відеоблог "Таємниці Слідства":