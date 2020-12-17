Що відомо про Романа Лещенка: біографія міністра аграрної політики
Роман Лещенко 17 грудня став міністром аграрної політики, а до цього моменту він був головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Більше про Лещенка читайте в матеріалі 24 каналу.
Лещенко також – юрист, викладач, підприємець в аграрній сфері, повідомляє 24 канал.
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Біографія Романа Лещенка
Роман Лещенко народився 23 листопада 1988 року в селі Пеніжкове на Черкащині.
Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році здобув повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та кваліфікацію магістра права (диплом магістра з відзнакою).
Кар’єра
- З 2007 року Лещенко працював у компанії OSG Group на посаді головного юридичного консультанта холдингу.
- З вересня 2013 року був асистентом кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Галузі професійних інтересів: міжнародне фінансове право, податкове право, банківське право.
- Того ж року Лещенко зайнявся аграрним консалтингом, заснувавши "Український аграрний центр".
- У жовтні 2019 року Лещенка призначили на посаду уповноваженого Президента України з земельних питань. На цій посаді він лобіював схвалення земельного (відкритті ринку землі) закону на етапі його підготовки та розгляду у Верховній Раді. Лещенко також відстояв збереження Держпідтримки аграріїв на 2020 рік на рівні 4 мільярдів гривень.
- 10 червня 2020 року Лещенко став головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
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Роман Лещенко / Фото agropolit.com
Інші здобутки
- Лещенко є державним службовцем 3-го рангу; кандидатом юридичних наук – дисертація у 2015 році на тему "Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів".
- Лещенко – автор монографії "Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів" (2018 рік), співавтор навчального посібника "Фінансове право" (2018 рік).
- Є членом Постійної правничої комісії Вченої Ради КНУ імені Шевченка.
- Нагороджений почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради "За особливі заслуги перед Черкащиною" (2018 рік).
- Володіє українською, англійською, іспанською, польською та російською мовами.
- Одружений. Дружина – Алла, сини – Микола та Геннадій.
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Майно і доходи Лещенка
- Лещенко разом з сім’єю проживає у квартирі в Києві на 113,6 квадратних метра, що належить його дружині. Посадовець також користується будинком у Нагірній на Черкащині на 41,1 квадрата.
- У користуванні Лещенка – земельна ділянка на 0,16 квадрата на Черкащині.
- Щодо транспорту, то Лещенко має авто Toyota Land Cruiser 150 (2013 року випуску), а його дружина – авто Volkswagen Tiguan (2013 року випуску). Посадовець також користується автомобілем Renault Duster (2019 року випуску).
- Лещенко – власник ТзОВ "Прогрес". Він також володіє 50% ТзОВ "Прогрес-Молоко" і – 100% ТзОВ "Іллюмін".
- У своїй декларації за 2019 рік Лещенко вказав річний дохід на загальну суму 198 357 гривень. А дружина заробила за рік 161 577 гривень.
- Про рахунки в банках чи готівку в декларації Лещенка не вказано нічого.
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