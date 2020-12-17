Роман Лещенко 17 грудня став міністром аграрної політики, а до цього моменту він був головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Більше про Лещенка читайте в матеріалі 24 каналу.

Лещенко також – юрист, викладач, підприємець в аграрній сфері, повідомляє 24 канал. Читайте також Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку Біографія Романа Лещенка Роман Лещенко народився 23 листопада 1988 року в селі Пеніжкове на Черкащині. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році здобув повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та кваліфікацію магістра права (диплом магістра з відзнакою). Кар’єра З 2007 року Лещенко працював у компанії OSG Group на посаді головного юридичного консультанта холдингу.

З вересня 2013 року був асистентом кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Галузі професійних інтересів: міжнародне фінансове право, податкове право, банківське право.

Того ж року Лещенко зайнявся аграрним консалтингом, заснувавши "Український аграрний центр".

У жовтні 2019 року Лещенка призначили на посаду уповноваженого Президента України з земельних питань. На цій посаді він лобіював схвалення земельного (відкритті ринку землі) закону на етапі його підготовки та розгляду у Верховній Раді. Лещенко також відстояв збереження Держпідтримки аграріїв на 2020 рік на рівні 4 мільярдів гривень.

10 червня 2020 року Лещенко став головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Читайте також Дякував Путіну за окупацію Криму: Рада припинила повноваження нардепа Требушкіна

Роман Лещенко / Фото agropolit.com Інші здобутки Лещенко є державним службовцем 3-го рангу; кандидатом юридичних наук – дисертація у 2015 році на тему "Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів".

Лещенко – автор монографії "Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів" (2018 рік), співавтор навчального посібника "Фінансове право" (2018 рік).

Є членом Постійної правничої комісії Вченої Ради КНУ імені Шевченка.

Нагороджений почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради "За особливі заслуги перед Черкащиною" (2018 рік).

Володіє українською, англійською, іспанською, польською та російською мовами.

Одружений. Дружина – Алла, сини – Микола та Геннадій. Читайте також "Слуга народу" Семінський вибирав деталі для авто під час засідання Ради: фото Майно і доходи Лещенка Лещенко разом з сім’єю проживає у квартирі в Києві на 113,6 квадратних метра, що належить його дружині. Посадовець також користується будинком у Нагірній на Черкащині на 41,1 квадрата.

У користуванні Лещенка – земельна ділянка на 0,16 квадрата на Черкащині.

Щодо транспорту, то Лещенко має авто Toyota Land Cruiser 150 (2013 року випуску), а його дружина – авто Volkswagen Tiguan (2013 року випуску). Посадовець також користується автомобілем Renault Duster (2019 року випуску).

Лещенко – власник ТзОВ "Прогрес". Він також володіє 50% ТзОВ "Прогрес-Молоко" і – 100% ТзОВ "Іллюмін".

У своїй декларації за 2019 рік Лещенко вказав річний дохід на загальну суму 198 357 гривень. А дружина заробила за рік 161 577 гривень.

Про рахунки в банках чи готівку в декларації Лещенка не вказано нічого.