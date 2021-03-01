Роковини початку агресії Росії: у СБУ нагадали, хто приніс війну в Україну – зворушливе відео

Джерело:СБУ
Саме 1 березня 2014 року Володимир Путін офіційно надав дозвіл на використання Збройних сил Росії на території України. У сьомі роковини Служба безпеки України вирішила нагадати, що на Донбасі триває не громадянська війна, а збройна агресія Росії.
СБУ вже понад 7 років документує протиправні дії Росії на території України. Чимало з них передали до міжнародних судів як доказ російської агресії.Джерело: https://censor.net/ua/v3250648
Важливо Росія намагається легалізувати своїх "миротворців" на Донбасі, – українська делегація в ТКГ
Як пояснили у СБУ, тисячі цих кримінальних проваджень стосуються вчинення злочинів проти безпеки та оборони України, а також посягання на її територіальну цілісність і недоторканність.
У СБУ нагадали, хто напав на Україну: дивіться відеоЗверніть увагу! 1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Володимира Путіна про дозвіл на застосування збройних сил на території України. У відповідь РНБО ухвалила рішення привести Збройні сили України в повну бойову готовність та розробила план дій.