Роковини початку агресії Росії: у СБУ нагадали, хто приніс війну в Україну – зворушливе відео

1 березня 2021 , 12:22
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Джерело:

СБУ

Саме 1 березня 2014 року Володимир Путін офіційно надав дозвіл на використання Збройних сил Росії на території України. У сьомі роковини Служба безпеки України вирішила нагадати, що на Донбасі триває не громадянська війна, а збройна агресія Росії.

СБУ вже понад 7 років документує протиправні дії Росії на території України. Чимало з них передали до міжнародних судів як доказ російської агресії.Джерело: https://censor.net/ua/v3250648

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За цей час слідчі СБУ:

  • відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень;
  • повідомили про підозру майже 6 тисячам осіб.

Як пояснили у СБУ, тисячі цих кримінальних проваджень стосуються вчинення злочинів проти безпеки та оборони України, а також посягання на її територіальну цілісність і недоторканність.

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Зверніть увагу! 1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Володимира Путіна про дозвіл на застосування збройних сил на території України. У відповідь РНБО ухвалила рішення привести Збройні сили України в повну бойову готовність та розробила план дій.

Яка зараз ситуація на Донбасі

  • Вже понад 200 днів як на Донбасі оголосили перемир'я. Утім і надалі на передовій є обстріли, поранені та загиблі українські військові.
  • Останнім часом окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Вони, як завжди, використовують міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
  • За минулу добу окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників із забороненої мінськими домовленостями зброї.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу