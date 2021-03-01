Саме 1 березня 2014 року Володимир Путін офіційно надав дозвіл на використання Збройних сил Росії на території України. У сьомі роковини Служба безпеки України вирішила нагадати, що на Донбасі триває не громадянська війна, а збройна агресія Росії.

СБУ вже понад 7 років документує протиправні дії Росії на території України. Чимало з них передали до міжнародних судів як доказ російської агресії.Джерело: https://censor.net/ua/v3250648

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За цей час слідчі СБУ:

відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень;

кримінальних проваджень; повідомили про підозру майже 6 тисячам осіб.

Як пояснили у СБУ, тисячі цих кримінальних проваджень стосуються вчинення злочинів проти безпеки та оборони України, а також посягання на її територіальну цілісність і недоторканність.

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Зверніть увагу! 1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Володимира Путіна про дозвіл на застосування збройних сил на території України. У відповідь РНБО ухвалила рішення привести Збройні сили України в повну бойову готовність та розробила план дій.

Яка зараз ситуація на Донбасі

Вже понад 200 днів як на Донбасі оголосили перемир'я. Утім і надалі на передовій є обстріли, поранені та загиблі українські військові.

Останнім часом окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Вони, як завжди, використовують міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Вони, як завжди, використовують міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. За минулу добу окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників із забороненої мінськими домовленостями зброї.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу