Роковини початку агресії Росії: у СБУ нагадали, хто приніс війну в Україну – зворушливе відео
Саме 1 березня 2014 року Володимир Путін офіційно надав дозвіл на використання Збройних сил Росії на території України. У сьомі роковини Служба безпеки України вирішила нагадати, що на Донбасі триває не громадянська війна, а збройна агресія Росії.
Джерело:СБУ
СБУ вже понад 7 років документує протиправні дії Росії на території України. Чимало з них передали до міжнародних судів як доказ російської агресії.
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За цей час слідчі СБУ:
- відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень;
- повідомили про підозру майже 6 тисячам осіб.
Як пояснили у СБУ, тисячі цих кримінальних проваджень стосуються вчинення злочинів проти безпеки та оборони України, а також посягання на її територіальну цілісність і недоторканність.
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Яка зараз ситуація на Донбасі
- Вже понад 200 днів як на Донбасі оголосили перемир'я. Утім і надалі на передовій є обстріли, поранені та загиблі українські військові.
- Останнім часом окупанти на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Вони, як завжди, використовують міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
- За минулу добу окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників із забороненої мінськими домовленостями зброї.
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