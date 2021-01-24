В Результаті жорстких обстрілів Маріуполя 24 січня 2015 року загинуло 29 людей, майже сотню осіб було поранено. Серед жертв атаки – цілі сім'ї, діти та підлітки.

Бойовики гатили по жилих кварталах міста. В роковини смертельних обстрілів у Маріуполі – свідчення очевидців у сюжеті 24 каналу.

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Що пригадали очевидці

Зранку 24 січня 2015 року було обстріляно мікрорайон Східний та блокпост Збройних сил у селищі Виноградне. Місцевий житель Віктор Зарубін розповів, що на одній з вулиць була велика кількість руйнувань внаслідок потрапляння снарядів.

Очевидець додав, що в результаті вибухових хвиль, із одного з будинків вулиці повилітало безліч вікон. Житель мікрорайону Східний пригадав, що того ранку він планував відпочинок від шкільних занять. Проте вибухи, які лунали один за одним зовсім неподалік, змусили його зірватися з ліжка.

Приблизно о 9:15 ранку в той день місто стало здригатися від потужних вибухів. У людей вилітали вікна та двері (з будинків – 24 канал) та ламалось майно – це було страшно,

– розповів Віктор Зарубін.



Віктор Зарубін розповів про страшні вибухи / Скриншот з відео

24 січня хлопець був вдома сам, йому вдалося сховатися від вибухів у підвалі будинку. Він зазначив, що тоді відчув потужні вибухи та струс, в результаті якого в домі побило весь посуд та вилетіло одне вікно. "Коли я вийшов з підвалу та з дому, то побачив дим і численні пожежі", – додав Зарубін.

Того дня у 2015 році від жахливого гуркоту за вікном прокинулася й Олеся Коріняка. Вона пригадала як одразу кинулася до кімнати батьків, коли усвідомила, що відбувається – проте вони міцно спали після нічної зміни.



Олеся Коріняка пригадала, як могла втратити батьків / Скриншот з відео

"Жахливіше за все було від усвідомлення того що, я могла просто втратити батьків за ті секунди, коли тривав страшний обстріл", – розповіла очевидиця трагічних подій. Тоді одними з перших на допомогу постраждалим містянам прийшли волонтери.

Ми привезли генератор для того, щоб люди могли зарядити мобільні телефони – світла не було. Потім доєднався і наш медик, який надавав медичну допомогу постраждалим і людям з тиском. Все аптеки та магазини були закриті,

– повідомив волонтер Дмитро Чичера.

Терористичний акт

Серію обстрілів житлових кварталів визнали терористичним актом. Ворог гатив з реактивної системи залпового вогню – понад сотня снарядів поцілили тоді у густонаселений район з 36 тисячами маріупольців.

Зранку і до пізнього вечора медики боролися за кожного пораненого. Майже одразу силовики затримали корегувальника вогню з ворожого боку. За звинуваченням у теракті та незаконному збереженні зброї його засудили до 9 років в'язниці. Проте за "законом Савченко", він вийшов на волю у серпні 2019 року.

Довідка. Закон Савченко У листопаді 2015 року був ухвалений "закон Савченко". Згідно з ним, у разі винесення звинувачувального вироку – один день, проведений у СІЗО, буде рахуватися як 2 дні ув'язнення.

Кожен рік 24 січня маріупольці збираються біля меморіалу загиблим і поминають жертв страшної атаки на місто.