Роковини Куренівської трагедії: потоп, що призвів до численних жертв – як це було

Джерело:24 канал
Цьогоріч в Україні минають 60 роковини Куренівської трагедії. Саме 13 березня 1961 року київську околицю Куренівка накрив селевий потік з Бабиного Яру. Це призвело до численних жертв.
За наказом тодішньої влади, справжні масштаби катастрофи ретельно приховували.
До теми Катастрофи у Києві: архівні фото
Як пише пресслужба Офісу Президента, від імені Володимира Зеленського до пам’ятного хреста на вулиці Олени Теліги у Києві поклали квіти.
Глава держави наголосив, що ця трагедія, як і Чорнобиль, спричинені так званим людським фактором. За словами Зеленського, це є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади.
Вічна пам’ять загиблим! Співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких у цій трагедії,
– підсумував президент.
Місцеву владу попереджали про потенційну катастрофу, однак чиновники забороняли розголошувати це і "сіяти паніку". Штаб цивільної оборони також добре знав, що дамба може прорвати. Проте відселення людей не проводили.
Селевий потік / Фото з архіву СБУ
Трагедія сталась зранку в робочий день. Близько 9:20 рідка пульпа рушила схилом до Куренівки, змітаючи на шляху все. Вал сягав у висоту 14 метрів, у ширину – 20. Потом тривав 1,5 години.
Загалом під шаром глини, яка швидко тверділа, опинилось близько 30 гектарів.