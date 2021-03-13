Роковини Куренівської трагедії: потоп, що призвів до численних жертв – як це було

13 березня 2021 , 11:57
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Джерело:

24 канал

Цьогоріч в Україні минають 60 роковини Куренівської трагедії. Саме 13 березня 1961 року київську околицю Куренівка накрив селевий потік з Бабиного Яру. Це призвело до численних жертв.

За наказом тодішньої влади, справжні масштаби катастрофи ретельно приховували.

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Зеленський вшанував жертв

Як пише пресслужба Офісу Президента, від імені Володимира Зеленського до пам’ятного хреста на вулиці Олени Теліги у Києві поклали квіти.

Глава держави наголосив, що ця трагедія, як і Чорнобиль, спричинені так званим людським фактором. За словами Зеленського, це є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади.

Вічна пам’ять загиблим! Співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких у цій трагедії,
– підсумував президент.

З чого все починалось

  • У 1950 році вирішили заповнити Бабин Яр відходами виробництва Петровських цегляних заводів. Відтак протягом 10 років було намито понад 4 мільйони кубічних метрів глинистої пульпи. Глибина намиву сягала понад 30 метрів.
  • Відтікання дамби набуло загрозливих масштабів.
  • Бабин Яр став болотом, заповненим рідкою глинистою пульпою.

Влада все знала

Місцеву владу попереджали про потенційну катастрофу, однак чиновники забороняли розголошувати це і "сіяти паніку". Штаб цивільної оборони також добре знав, що дамба може прорвати. Проте відселення людей не проводили.


Селевий потік / Фото з архіву СБУ

Як сталась трагедія

Трагедія сталась зранку в робочий день. Близько 9:20 рідка пульпа рушила схилом до Куренівки, змітаючи на шляху все. Вал сягав у висоту 14 метрів, у ширину – 20. Потом тривав 1,5 години.

Загалом під шаром глини, яка швидко тверділа, опинилось близько 30 гектарів.

Наслідки трагедії

  • Офіційно загинули 145 людей.
  • Хоча за неофіційними даними, ця кількість становить 1500 – 3000.
  • Потоп знищив близько 40 будинків.
  • У результаті 353 сім'ї залишились без житла.
Зверніть увагу! Винними у трагедії визнали 6 людей. Двох проєктувальників з Москви та 4 керівників київського будівельного управління звинуватили у злочинній недбалості.


Куренівська трагедія / Фото з архіву СБУ