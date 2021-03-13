Цьогоріч в Україні минають 60 роковини Куренівської трагедії. Саме 13 березня 1961 року київську околицю Куренівка накрив селевий потік з Бабиного Яру. Це призвело до численних жертв.

За наказом тодішньої влади, справжні масштаби катастрофи ретельно приховували.

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Зеленський вшанував жертв

Як пише пресслужба Офісу Президента, від імені Володимира Зеленського до пам’ятного хреста на вулиці Олени Теліги у Києві поклали квіти.

Глава держави наголосив, що ця трагедія, як і Чорнобиль, спричинені так званим людським фактором. За словами Зеленського, це є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади.

Вічна пам’ять загиблим! Співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких у цій трагедії,

– підсумував президент.

З чого все починалось

У 1950 році вирішили заповнити Бабин Яр відходами виробництва Петровських цегляних заводів. Відтак протягом 10 років було намито понад 4 мільйони кубічних метрів глинистої пульпи. Глибина намиву сягала понад 30 метрів.

Відтікання дамби набуло загрозливих масштабів.

Бабин Яр став болотом, заповненим рідкою глинистою пульпою.

Влада все знала

Місцеву владу попереджали про потенційну катастрофу, однак чиновники забороняли розголошувати це і "сіяти паніку". Штаб цивільної оборони також добре знав, що дамба може прорвати. Проте відселення людей не проводили.



Селевий потік / Фото з архіву СБУ

Як сталась трагедія

Трагедія сталась зранку в робочий день. Близько 9:20 рідка пульпа рушила схилом до Куренівки, змітаючи на шляху все. Вал сягав у висоту 14 метрів, у ширину – 20. Потом тривав 1,5 години.

Загалом під шаром глини, яка швидко тверділа, опинилось близько 30 гектарів.

Наслідки трагедії

Офіційно загинули 145 людей.

Хоча за неофіційними даними, ця кількість становить 1500 – 3000.

Потоп знищив близько 40 будинків.

У результаті 353 сім'ї залишились без житла.