Роковини Куренівської трагедії: потоп, що призвів до численних жертв – як це було
Цьогоріч в Україні минають 60 роковини Куренівської трагедії. Саме 13 березня 1961 року київську околицю Куренівка накрив селевий потік з Бабиного Яру. Це призвело до численних жертв.
Джерело:24 канал
За наказом тодішньої влади, справжні масштаби катастрофи ретельно приховували.
До теми Катастрофи у Києві: архівні фото
Зеленський вшанував жертв
Як пише пресслужба Офісу Президента, від імені Володимира Зеленського до пам’ятного хреста на вулиці Олени Теліги у Києві поклали квіти.
Глава держави наголосив, що ця трагедія, як і Чорнобиль, спричинені так званим людським фактором. За словами Зеленського, це є гірким уроком для суспільства й пересторогою для влади.
Вічна пам’ять загиблим! Співчуття тим, хто втратив своїх рідних і близьких у цій трагедії,
– підсумував президент.
З чого все починалось
- У 1950 році вирішили заповнити Бабин Яр відходами виробництва Петровських цегляних заводів. Відтак протягом 10 років було намито понад 4 мільйони кубічних метрів глинистої пульпи. Глибина намиву сягала понад 30 метрів.
- Відтікання дамби набуло загрозливих масштабів.
- Бабин Яр став болотом, заповненим рідкою глинистою пульпою.
Влада все знала
Місцеву владу попереджали про потенційну катастрофу, однак чиновники забороняли розголошувати це і "сіяти паніку". Штаб цивільної оборони також добре знав, що дамба може прорвати. Проте відселення людей не проводили.
Селевий потік / Фото з архіву СБУ
Як сталась трагедія
Трагедія сталась зранку в робочий день. Близько 9:20 рідка пульпа рушила схилом до Куренівки, змітаючи на шляху все. Вал сягав у висоту 14 метрів, у ширину – 20. Потом тривав 1,5 години.
Загалом під шаром глини, яка швидко тверділа, опинилось близько 30 гектарів.
Наслідки трагедії
- Офіційно загинули 145 людей.
- Хоча за неофіційними даними, ця кількість становить 1500 – 3000.
- Потоп знищив близько 40 будинків.
- У результаті 353 сім'ї залишились без житла.
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