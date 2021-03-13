Родині вбитого афроамериканця Флойда заплатять 27 мільйонів доларів

В американському Міннеаполісі у штаті Міннесот родині загиблого афроамериканця Джорджа Флойда виплатять 27 мільйонів доларів. Чоловіка вбили копи при затриманні у 2020 році.

Таке рішення прийняли 12 березня на закритому засіданні міської ради. Крім того, родина має пожертвувати 500 тисяч доларів громаді.

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Що цьому передувало

Перед тим почався суд над колишнім поліцейським Дереком Шовеном, від рук якого загинув Флойд.

Йому пред'явили звинувачення у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві і вбивстві третього ступеня. Хоча сам коп провину не визнає.

Офіційно про виплати мають оголосити на спільній пресконференції повірених, що представляють сім'ю Флойда, мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея та членів міськради.

Загибель Флойда: коротко