Родині вбитого афроамериканця Флойда заплатять 27 мільйонів доларів

В американському Міннеаполісі у штаті Міннесот родині загиблого афроамериканця Джорджа Флойда виплатять 27 мільйонів доларів. Чоловіка вбили копи при затриманні у 2020 році.
Таке рішення прийняли 12 березня на закритому засіданні міської ради. Крім того, родина має пожертвувати 500 тисяч доларів громаді.
Читайте також У США розпочався суд над експоліцейським, підозрюваним у вбивстві Флойда
Що цьому передувало
- Перед тим почався суд над колишнім поліцейським Дереком Шовеном, від рук якого загинув Флойд.
- Йому пред'явили звинувачення у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві і вбивстві третього ступеня. Хоча сам коп провину не визнає.
Офіційно про виплати мають оголосити на спільній пресконференції повірених, що представляють сім'ю Флойда, мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея та членів міськради.
- Поліція затримала Флойда 25 травня 2020 року за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Один з копів застосував задушливий прийом, ставши Флойду коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, але коп тримав так чоловіка аж 5 хвилин.
- Флойд благав про допомогу, але потім затих.
- Тоді поліцейські й викликали медиків, однак було вже пізно.
- Після цього у США спалахнули масштабні протести, які переросли у заворушення та мародерство.