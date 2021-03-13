Родині вбитого афроамериканця Флойда заплатять 27 мільйонів доларів
В американському Міннеаполісі у штаті Міннесот родині загиблого афроамериканця Джорджа Флойда виплатять 27 мільйонів доларів. Чоловіка вбили копи при затриманні у 2020 році.
Джерело:NBC
Таке рішення прийняли 12 березня на закритому засіданні міської ради. Крім того, родина має пожертвувати 500 тисяч доларів громаді.
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Що цьому передувало
- Перед тим почався суд над колишнім поліцейським Дереком Шовеном, від рук якого загинув Флойд.
- Йому пред'явили звинувачення у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві і вбивстві третього ступеня. Хоча сам коп провину не визнає.
Офіційно про виплати мають оголосити на спільній пресконференції повірених, що представляють сім'ю Флойда, мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея та членів міськради.
Загибель Флойда: коротко
- Поліція затримала Флойда 25 травня 2020 року за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Один з копів застосував задушливий прийом, ставши Флойду коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, але коп тримав так чоловіка аж 5 хвилин.
- Флойд благав про допомогу, але потім затих.
- Тоді поліцейські й викликали медиків, однак було вже пізно.
- Після цього у США спалахнули масштабні протести, які переросли у заворушення та мародерство.
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