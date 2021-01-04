До вбивства журналіста Павла Шеремети можуть бути причетні спецслужби Білорусі. Це не виключає його сестра Оксана Мозгунова.

Попри нової версії вбивства Шеремета, його родина ствердила, що до підриву журналіста причетні "не прості смертні". Про це повідомили на сайті "Сегодня".

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Легше не стане

За її словами, вона вже 150 разів думала про те, хто і чому вбив журналіста.

Одні кажуть, що вбивці – з Білорусі, другі твердять, що з Росії, треті впевнені, що з України. Хто б це не був, нам від цього легше не стане,

– зазначила Мозгунова.

Шеремет не приїжджав у Білорусь

Жінка зазначила, що в останні роки Шеремет "не чіпав Білорусь", навіть не приїжджав туди. "Є багато розбіжностей, є низка версій. Але я впевнена, що цим займалися не прості смертні ", – підкреслила Мозгунова.

Що відомо про білоруські записи

Сьогодні, 4 січня, білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис зробили 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

Водночас у Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста і розслідують їх.

Вбивство журналіста Шеремета: коротко