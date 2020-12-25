У Криму родичка обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" вийшла на одиночний пікет: відео
Кримська татарка Фатма Ісмаїлова 25 грудня 2020 року вийшла на одиночний пікет в тимчасово окупованому Криму. Вона протестує через несправедливі обвинувачення для її чоловіка, брата та батька у нібито тероризмі.
Одиночний пікет у Криму
Ісмаїлова простояла на зупинці громадського транспорту у мікрорайоні Кам'янка кілька годин. Вона намагалася привернути увагу водіїв та перехожих до несправедливого вироку для її рідних. Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала дружина іншого політв'язня Халіде Бекірова.
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Жінка протестує проти "державного терору" щодо її сім'ї.
- Чоловіка Фатми Рустема Ісмаїлова засудили до 13,5 років ув'язнення, вже рік він перебуває за ґратами.
- Для батька жінки Енвера Омерова і брата Різи обвинувачення вимагає від 13 до 19 років позбавлення волі.
Зауважимо, авторка відео Бекірова додала, що "ніяких терористів і ніякого терору в Криму немає".
Кримські мусульмани – це мирний народ. Ми ніколи не погодимося з тими ярликами, які навішують на нас. Ми ніколи не погодимося з депортацією у російські в'язниці,
– сказала Бекірова.
Дивіться відео протесту кримської татарки у Криму:
Що відомо про обвинувачених родичів Ісмаїлової
- Рустем Ісмаїлов – фігурант першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Обшуки у його будинку відбулися 12 жовтня 2016 року.
- У червні 2019 року на судове засідання щодо Ісмаїлова у Ростов-на-Дону їхав Енвер Омеров. Втім, його затримали та згодом заарештували за обвинуваченням у тероризмі. Також затримали його сина Різа Омерова і житель селища Зуя – Айдера Джаппарова.
- Їх звинувачують в організації та участі в діяльності партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. Зауважимо, в України та більшості країн організація діє без обмежень.
- Згідно з матеріалами так званої справи, обвинувачені не мали зброї і не планували здійснювати терористичний акт, повідомляє "Крымская солидарность". Крім того, у обвинувачення відсутні будь-які докази, які свідчать про спробу повалення конституційного ладу Росії і захоплення влади.
- Матеріали "справи" містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми.
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