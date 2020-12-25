Кримська татарка Фатма Ісмаїлова 25 грудня 2020 року вийшла на одиночний пікет в тимчасово окупованому Криму. Вона протестує через несправедливі обвинувачення для її чоловіка, брата та батька у нібито тероризмі.

Одиночний пікет у Криму

Ісмаїлова простояла на зупинці громадського транспорту у мікрорайоні Кам'янка кілька годин. Вона намагалася привернути увагу водіїв та перехожих до несправедливого вироку для її рідних. Відповідне відео на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала дружина іншого політв'язня Халіде Бекірова.

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Жінка протестує проти "державного терору" щодо її сім'ї.

Чоловіка Фатми Рустема Ісмаїлова засудили до 13,5 років ув'язнення, вже рік він перебуває за ґратами.

Для батька жінки Енвера Омерова і брата Різи обвинувачення вимагає від 13 до 19 років позбавлення волі.

Зауважимо, авторка відео Бекірова додала, що "ніяких терористів і ніякого терору в Криму немає".

Кримські мусульмани – це мирний народ. Ми ніколи не погодимося з тими ярликами, які навішують на нас. Ми ніколи не погодимося з депортацією у російські в'язниці,

– сказала Бекірова.

Дивіться відео протесту кримської татарки у Криму:

Що відомо про обвинувачених родичів Ісмаїлової