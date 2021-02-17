10 людей на одну вакансію: які потрясіння очікують ринок праці у 2021 році

Карантин позбавив роботи багатьох людей. Ми поспілкувалися з експертами ринку праці про те, де і яких представників робітничих професій шукають та скільки роботодавці готові платити початківцям без досвіду.

Згідно з офіційними даними Держстату, рівень безробіття за 2020 рік в країні значно зріс. І восени минулого року було близько 1,7 мільйона безробітних українців. Але попит на робітничі спеціальності завжди був високим, а карантин і складна ситуація з коронавірусом лише це підтвердили.

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У яких містах і кого шукають

Фахівці компанії Jooble проаналізували в яких містах України в середині лютого було найбільше вакансій, а також фахівців яких професій шукають найчастіше.

Цілком очевидно, що найбільше вакансій було у Києві — понад 71 тисяча пропозицій. У столиці роботодавці часто шукають автослюсарів, в середньому обіцяючи зарплати близько 20 тисяч гривень, водіїв таксі, яким готові платити до 25 тисяч гривень, та менеджерів з продажу з окладом близько 20 тисяч.

Після Києва, найбільше пропозицій по роботі можна знайти у Харкові. Наразі там опубліковано близько 12 тисяч вакансій. Харківські компанії зацікавлені в охоронцях, яким обіцяють в середньому 6 тисяч гривень, швачках – 12 тисяч гривень та продавцях-консультантах, яким готові платити 9 тисяч гривень,

– кажуть аналітики компанії Jooble.

В Одесі опубліковано понад 6 тисяч пропозицій по роботі. Так, місцеві компанії зацікавлені в менеджерах з продажу і торгових представників, яким в середньому обіцяють 15 тисяч гривень. Також шукають агентів з нерухомості на зарплату близько 20 тисяч.

У Львові кількість вакансій схожа – в межах 6 тис. Найчастіше львівські роботодавці шукають зараз водіїв і менеджерів з продажу, з середньою зарплатнею близько 20 тисяч гривень. Після січневого локдауну в місті активно стали наймати офіціантів, яким пропонують по 10 тисяч гривень.

У Дніпрі опубліковано близько 5,7 тисячі вакансій. Місцевим компаніям потрібні автослюсарі на зарплату в межах 20 тисяч гривень, менеджери з продажу – 18 тисяч гривень та оператори кол-центрів, яким обіцяють близько 10 тисяч гривень,

– зазначили аналітики.

Робітничі професії залишаються популярними

Попит на робітничі процесії є завжди, до того ж конкуренція у цій сфері доволі низька. Так, аналітики grc.ua розповідають, що вакансії перекривають потребу на 46%. На одну посаду умовний конкурс 2 особи.

Шанс для робітничих професій / Фото Pixabay

Серед роботодавців, які шукають собі робітничий персонал, найчастіше потрібні вантажники, комплектувальники, різнороби, механіки та слюсарі.

Більшість роботодавців пропонують робітничому персоналу від майже 6 до 12 тисяч гривень. Найменша кількість компаній (2%) пропонують кандидатам від 30 тисяч гривень, – кажуть аналітики.

Але серед робітничого персоналу, який шукає роботу, найбільше електриків, вантажників, комплектувальників, електромонтерів та слюсарів. Більша частина з них (56%) має досвід понад 6 років. Найменше пошукачів цієї категорії (11%) мають досвід від 1 до 3 років.

49% роботодавців готові взяти працівників без досвіду, а 42% відповіли, що чекають на робітників з досвідом від 1 до 3 років. Очікувано, що найактивніші пошукачі серед робітничого персоналу – чоловік (86%). Жінок у цій профсфері лише 14%.

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Як знайти роботу для початківців

Знайти роботу працівникам без досвіду завжди складно, не всі роботодавці готові займатися навчанням своїх робітників. А конкуренція у цій сфер доволі висока. У період карантину на сайтах для пошуку роботи з’являлося все більше резюме від початківців.

Аналітики grc.ua розповіли, що кількість резюме пошукачів-початківців істотно перевищує вакансії, тому на одну посаду умовний конкурс 10 осіб. Але найактивніші роботодавці в пошуку початківців у Києві (21%). Далі йде Київська область лише з попитом на початківців лише у 5%.

Більша кількість роботодавців (41%) готові платити від 5 до 10 тисяч гривень. Ще 37% пропонують зарплату від 10 до 15 тисяч гривень. Від 25 тисяч гривень пошукачам готові платити лише 6% роботодавців,

– зазначають аналітики grc.ua.

До того ж більшість роботодавців (97%) готові взяти на роботу кандидатів без досвіду роботи, решта (3%) шукають із досвідом від 1 до 3 років

Найчастіше працівників без досвіду готові брати на роботу у сфері продажів, консультування, туризму та фармацевтики. Цікаво, що більшості початківців (71%) від 18 до 30 років. Найстаршим – від 60 років. Таких резюме на сайті grc.ua лише 3%. 52% пошукачів-початківців кар’єри – це жінки, 48% – чоловіки.