Робота ТКГ щодо Донбасу фактично заблокована: Єрмак звинуватив Росію

План щодо закінчення війни лежить на столі. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Що сказав Єрмак

Пропозиція німецьких і французьких партнерів щодо логічних кроків завершення війни вже готова.Тому відповіді чекають тільки від Росії.

Єрмак визнав, що ситуація з перемир'ям на Донбасі – хитка, відбуваються провокації. Політик зауважив, що ЗСУ будуть максимально дотримуватися тиші, однак при загостренні дадуть відсіч.

Ми рухаємося до миру, але і готові захистити нашу країну,

– наголосив глава ОП.

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