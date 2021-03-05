Робота ТКГ щодо Донбасу фактично заблокована: Єрмак звинуватив Росію

5 березня 2021 , 17:07
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Джерело:

Офіс Президента

Росія фактично заблокувала роботу Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Через це перемовини не рухаються вперед.

План щодо закінчення війни лежить на столі. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Що сказав Єрмак

Пропозиція німецьких і французьких партнерів щодо логічних кроків завершення війни вже готова.Тому відповіді чекають тільки від Росії.

Єрмак визнав, що ситуація з перемир'ям на Донбасі – хитка, відбуваються провокації. Політик зауважив, що ЗСУ будуть максимально дотримуватися тиші, однак при загостренні дадуть відсіч.

Ми рухаємося до миру, але і готові захистити нашу країну,
– наголосив глава ОП.

Робота ТКГ: останні новини

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що засідання ТКГ перестали бути плідними через Росію. Він навіть зауважив, що це все більше нагадує театр абсурду.
  • 2 березня відбулося чергове засідання ТКГ. В українській делегації підкреслили, що в групах з політичних питань і безпеки результатів не було.
  • Росія продовжує наполягати, що є лише посередником у конфлікті на рівні з Німеччиною, Францією, та ОБСЄ.
  • Крім того, у засіданнях беруть участь "незрозумілі люди" з окупованих територій, яких ніхто не запрошував. До речі, Україна та ОБСЄ проведуть окрему зустріч щодо цього.