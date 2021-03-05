Робота ТКГ щодо Донбасу фактично заблокована: Єрмак звинуватив Росію

Джерело:Офіс Президента
Росія фактично заблокувала роботу Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Через це перемовини не рухаються вперед.
План щодо закінчення війни лежить на столі. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Пропозиція німецьких і французьких партнерів щодо логічних кроків завершення війни вже готова.Тому відповіді чекають тільки від Росії.
Єрмак визнав, що ситуація з перемир'ям на Донбасі – хитка, відбуваються провокації. Політик зауважив, що ЗСУ будуть максимально дотримуватися тиші, однак при загостренні дадуть відсіч.
Ми рухаємося до миру, але і готові захистити нашу країну,
– наголосив глава ОП.