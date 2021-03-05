Робота ТКГ щодо Донбасу фактично заблокована: Єрмак звинуватив Росію
Росія фактично заблокувала роботу Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Через це перемовини не рухаються вперед.
Джерело:Офіс Президента
План щодо закінчення війни лежить на столі. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Що сказав Єрмак
Пропозиція німецьких і французьких партнерів щодо логічних кроків завершення війни вже готова.Тому відповіді чекають тільки від Росії.
Єрмак визнав, що ситуація з перемир'ям на Донбасі – хитка, відбуваються провокації. Політик зауважив, що ЗСУ будуть максимально дотримуватися тиші, однак при загостренні дадуть відсіч.
Ми рухаємося до миру, але і готові захистити нашу країну,
– наголосив глава ОП.
Робота ТКГ: останні новини
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що засідання ТКГ перестали бути плідними через Росію. Він навіть зауважив, що це все більше нагадує театр абсурду.
- 2 березня відбулося чергове засідання ТКГ. В українській делегації підкреслили, що в групах з політичних питань і безпеки результатів не було.
- Росія продовжує наполягати, що є лише посередником у конфлікті на рівні з Німеччиною, Францією, та ОБСЄ.
- Крім того, у засіданнях беруть участь "незрозумілі люди" з окупованих територій, яких ніхто не запрошував. До речі, Україна та ОБСЄ проведуть окрему зустріч щодо цього.
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