Робота в Раді та звинувачення: як розвивалась кар'єра Олександра Скічка

Комік Олександр Скічко доволі успішно пародіював Володимира Зеленського. Згодом з руки самого ж президента його призначили керівником Черкаської обласної адміністрації.
Джерело: 24 канал
Призначили, мовляв, за те що Скічко розуміється в питаннях інфраструктури.
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"Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів", – зазначав президент України.
На Черкащину без 5 хвилин главу ОДА Олександра Скічка відправили після понад року роботи у Верховній Раді. Він був головою підкомітету з транспорту та інфраструктури.
Політик навіть встиг подати з 20 різних правок та декілька законопроєктів. Проте навіть під куполом – жартувати не припинив.
Напевно, коли виходиш з зали – треба забирати картку. Я як недосвідчений депутат цього не роблю, – казав Олександр Скічко.
Водночас Олександра Скічка неодноразово звинувачували в лобіюванні інтересів свого тестя та за сумісництвом бізнесмена Леоніда Юрушева. Проте той всі звинувачення відкидав.
Скічка звинувачували в лобіюванні інтересів Юрушева / Фото wikipedia.org
Утім очевидним є те, що думки про політичну кар'єру в колишнього шоумена були вже давно.
До політики Скічко зробив доволі успішну кар'єру в шоу-бізнесі. Він не раз брав участь в шоу талантів на українських телеканалах.
Окрім того, Олександр Скічко вдало пародіював перших осіб держави.
Скічко не раз брав участь в шоу талантів на телеканалах / Фото "Інформатор"
Однак чи вистачить йому політичного досвіду створити таку ж вдалу кар'єру в політиці та будувати вже ділові стосунки з людиною, з якої він ще півтора рока тому жартував – питання відкрите.