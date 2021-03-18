Робота Ради заблокована: Арахамія звернувся до ОПЗЖ та "Батьківщини"
Через тисячі правок до земельних законопроєктів робота парламенту фактично є заблокованою. Через це у "Слузі народу" звернулися до ОПЗЖ та Батьківщини.
Джерело:24 канал
Голова фракції Давид Арахамія підкреслив, що йому прикро, що народні обранці цих політсил продовжують блокувати роботу Ради, заважаючи ухваленню важливих законів.
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Про розмитнення "євроблях"
Як приклад нардеп навів голосування у другому читанні за доступне розмитнення автомобілів на єврономерах. Арахамія переконаний, що ці законопроєкти потрібні, зокрема, й виборцям "Батьківщини" та ОПЗЖ.
Бо вони не про політику, а про можливість для кожного власника авто з європейською реєстрацією впродовж 180 днів розмитнити його за пільговою ставкою, яка не перевищить 1 тисячі євро,
– пояснив Арахамія.
Й додав, що цим механізмом розмитнення зможуть скористатися понад 500 тисяч автовласників. Серед них, переконаний політик, є й прихильники політсил, які зараз блокують роботу парламенту.
Арахамія: Ці закони потрібні українцям
За словами "слуги народу", Рада не може взятися й за низку інших законопроєктів. Зокрема тих, які дозволять захистити людей від свавілля колекторів, а також щодо гарантування виплат лікарняних.
Ці закони потрібні не лише "Слузі народу", а всім українцям, які б політичні погляди вони не мали. Тож закликаю колег з інших фракцій припинити зривати роботу поправочним спамом,
– заявив Арахамія.
"Як показав досвід, все одно необхідні закони будуть ухвалені, але на це треба час. Час, впродовж якого виборці не матимуть можливість розмитнити авто чи отримати законні лікарняні", – додав він.
Про позачергові засідання Ради
Арахамія припустив, що вже через тиждень, після 29 березня, Рада проведе низку позачергових сесій. Це дозволить розв'язати проблему із заблокованими іншими питаннями, пише Інтерфакс-Україна.
Водночас впродовж 22 – 26 березня провести позачергові пленарні засідання парламенту не вдасться, адже згідно з календарним планом нардепи у цей час працюватимуть з виборцями.
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