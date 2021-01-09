Майже всі народні депутати скаржилися, що втілити амбітні плани в умовах надзвичайного карантинного режиму не вдалося. Водночас чимало гідних ініціатив таки ухвалили.

Тож депутати впевнено поставили собі "задовільно". Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що роботу депутатів можна оцінити за 12-тибальною шкалою на 7.

"Хорошу оцінку не заробив ні уряд, ні парламент, ні наша фракція в парламенті – беручи до уваги кількість "зашкварів" та скандалів", – сказав він.

Що вдалося ухвалити

Не вдалося реформувати судову систему і СБУ, а також – ухвалити збалансований бюджет. Проте навіть в опозиції зауважили, що голосували депутати і за хороші ініціативи.

Так ухвалили "антиколомойський" законопроєкт, який не дозволяє повернути олігарху націоналізований "Приватбанк". Також затвердили легалізацію грального бізнесу і фактично історичне рішення – закон про ринок землі.

Були прийняті системні речі, такі як ринок землі, 1210. Це боротьба з офшорами, це законопроєкти про банки, але великі шматки реформи залишилися незачепленими,

– зазначив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Призначення нового уряду

За 2020 рік депутати призначили новий уряд та близького до президента генпрокурора, яка втрапила не в один скандал.

В останні дні під вигуки "ганьба" вони проголосували за колишнього регіонала і плагіатора Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.



За Сергія Шкарлета проголосували на посаду міністра освіти / Фото пресслужби МОН

Водночас депутати збирали підписи, щоб позбавити крісла вічного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Проте політичної волі на те, щоб винести рішення в зал, не знайшлося – як і за міністра охорони здоров'я.

"Було дуже багато кадрових провалів, зокрема, одним з таких є призначення на посаду міністра охорони здоров'я Максима Степанова, щодо звільнення якого ми ще пів року зареєстрували відповідну постанову", – розповіла нардепка "Голосу" Галина Васильченко.

Конституційна криза

Восени 2020 року депутати зіштовхнулися з новим викликом – конституційною кризою. Навіть народні обранці з монобільшості відмовилися підтримувати радикальну позицію президента – розпустити Конституційний Суд.

Довідка. 27 жовтня Конституційний Суд скасував антикорупційну реформу в Україні. Зокрема, рішення суду дозволило посадовцям вносити неправдиві дані до своїх декларацій.

Натомість вони намагалися розв'язати питання в межах закону. Хоч повноваження НАЗК та відповідальність за брехню в деклараціях вдалося повернути, однак розв'язати проблему повністю – волі не знайшлося.

"Щодо конституційної кризи ми прийняли фактично усі законопроєкти, крім блоку, який стосується роботи КСУ – як приймають рішення, як їхній регламент має прописуватися, зокрема законом чи прописують вони", розповіла нардерпка "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Робоча група продовжує роботу. Думаю, що ми ці закони приймемо,

– додала вона.

Повернення до народовладдя

Крім того, потрібно розібратися з відкладеним законотворчим пакетом. Це стосується реформи децентралізації і народовладдя, останнє – обіцянка Зеленського, з якою він йшов на вибори.



На черзі – реформи децентралізації і народовладдя / Фото Getty Images

Політолог Володимир Фесенко зауважив, що також показовою є ситуація з законопроєктом про народовладдя, всеукраїнський референдум. Він теж був підготовлений, навіть проголосований в першому читанні, додав він.

"Наразі хоч Стефанчук і хотів його просунути, але не поспішають, тому що навколо теми референдуму є різні думки та настрої", – сказав Фесенко.

Корупційний скандал у "Слузі народу"

Утім парламент, на який покладали стільки надій, виявився не набагато краще за VIII скликання, підсумували експерти. Знайшлося місце і корупційним скандалам.

"Слуга народу", яка пишалася чистими на руку новими обличчями, втрапила в скандал в першу річницю роботи фракції з хабарником Олександром Юрченком.

Політичний сезон 2021 року

Водночас монобільшість дедалі частіше за важливі голосування шукає ситуативних союзників з інших фракцій.

"Ми бачимо різні групи впливу і вже у 2021 році будемо бачити різні ситуативні або постійні союзи, які розпочнуться з бюджетного процесу", – сказав політолог Олег Саакян.