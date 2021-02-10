Зарплатня від 10 тисяч та попит на водіїв: які професії потрібні у карантин

Карантин став справжнім випробуванням для багатьох українців. Тисячі людей втратили роботу, адже їхні фірми закрилися, а попит на професії впав. Втім, є й такі професії, яким ні карантин, ні локдаун не страшні.

Кого шукають під час карантину

Аналітики OLX Робота вивчили ринок робітничих вакансій напередодні карантину, виявилося, що найбільш популярними серед спеціалістів були водії, продавці та вантажники.

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Професія водія була найбільш популярною й у період березневого локдауну у 2020 році. Цікаво, що напередодні другого локдауну на 60% частіше стали шукати кур'єрів.

За місяць до січневого локдауну роботодавці розмістили найбільше пропозицій не тільки в торговій і транспортній галузях – понад 2,8 тис. і 1,9 тис. відповідно. З початку грудня активно розміщували вакансії для студентів і тих, хто починає свій кар'єрний шлях – майже 1 тисяча нових оголошень за місяць. Попри обмеження, працівників намагалися знайти й в барно-ресторанній сфері, а також у сфері сервісу та побуту,

– кажуть аналітики OLX Робота.

Аналітики рекрутингового порталу grc.ua кажуть, що у 2020 році найбільша кількість вакансій з’являлася для фахівців з продажу, IT, маркетингу, PR, адмінперсоналу. При цьому "Продажі" посунули на друге місце "IT", наростивши собі 10% вакансій, у порівнянні з 2019 роком. Попит на IT-фахівців збільшився на ринку праці на 4%.

Варто зазначити, що, попри важкий пандемічний рік, кількість вакансій з решти сфер збільшилася на 1-2%. На рівні минулого року залишився лише "Адміністративний персонал". Тож можна зробити висновок, що ринок праці показує позитивну динаміку щодо попиту фахівців,

– зазначили аналітики.

У січні 2021 (в період локдауну) до топ-3 потрапили такі профсфери:

Продажі (фахівці роздрібної торгівлі, прямих продажів, менеджери по роботі з клієнтами, продавці в магазинах, касири, директори, адміністратори).

Інформаційні технології, інтернет, телеком (програмісти, розробники, інженери, керівники проєктів, системні адміністратори, тестувальники).

Маркетинг, реклама, PR (спеціалісти з комунікацій, SMM-ники, керівники-маркетологи, спеціалісти з реклами, маркетологи, менеджери по роботі з клієнтами, копірайтери)

На початку 2021 року найзатребуванішими будуть професії саме зі сфери продажу. Слід зазначити, що в аналогічний період 2020 року найбільший попит був на фахівців зі сфери IT. Це менеджер по роботі з клієнтами, спеціалісти, які займаються прямими продажами та роздрібною торгівлею.

Згідно з даними з пошуку роботи Jooble, з введенням локдауну істотно збільшився попит на віддалену роботу. Так, в період з 8 по 24 січня серед пропозицій роботодавців, які не потребують фізичної присутності в офісі, на 30% в порівнянні з груднем зріс попит на віддалених операторів клієнтської підтримки, менеджерів зі знанням іноземних мов, онлайн-репетиторів, копірайтерів, редакторів текстів та контент-менеджерів.

В період локдауну зафіксували зростання кількості пропозицій по роботі кур'єрами, фасувальниками та прибиральниками. З введенням карантину в березні минулого року особливим попитом серед роботодавців стали користуватися працівники фізичної праці. Найбільше вакансій для них було в компаніях, що займаються торгівлею, виробництвом і логістикою, і цей тренд на "синіх комірців" поки залишається актуальним,

– кажуть аналітики Jooble.





Водіям в Україні готові платити в середньому 19 тисяч гривень / Фото Pixabay

Скільки платять в Україні

У grc.ua кажуть, що роботодавці у сфері "Продажі" пропонують від 10 до 50 тисяч гривень. При чому платити 10 тисяч гривень готові майже 60% роботодавців. Пошукачі ж просять від 7 до 42 тисяч гривень.

Аналітики OLX Робота називають 10 найбільш затребуваних робітничих фахівців напередодні січневого локдауна, середня зарплатня:

Водій – 19 000 гривень.

Продавець – 9 500 гривень.

Вантажник – 10 250 гривень.

Охоронець – 10 500 гривень.

Слюсар – 15 000 гривень.

Кур’єр — 13 500 гривень.

Кухар — 10 250 гривень.

Швачка — 11 000 гривень.

Прибиральник — 6 000 гривень.

Різнороб — 11 000 гривень.

Які професії зараз не вигідні

Аналітики grc.ua зазначили, що є сфери з дуже низьким попитом (менш як 1%):

"Інсталяції й сервіс" – фахівці з налаштування техніки, менеджери сервісу, сервісні інженери.

"Державна служба" – архіваріуси, асистенти, бібліотекарі.

Також найнижчий попит на професії зі сфери "видобутку сировини". Це машиністи, електромонтажники, маркшейдери.

В ОLХ відзначили, що перед першим локдауном у березні 2020 студентів шукали менше – 886 нових вакансій за місяць. Також, напередодні січневого локдауну пошукачі найактивніше відгукувалися на вакансії з агросфери. В середньому на одне оголошення з 11 грудня по 11 січня відгукувалися 10 осіб. При цьому в сільському господарстві шукали найменше фахівців серед інших робочих сфер. Друга активна група претендентів – студенти – з показником 9,7 особи на оголошення. На третьому місці – будівельники, а саме 8 осіб на вакансію.

У перший локдаун ситуація була дещо іншою. Найбільш зацікавленими в роботі були студенти й ті, хто на початку свого кар'єрного шляху. Далі ті, хто цікавився сферою будівництва, і тільки потім представники агросфери – 8 осіб на оголошення.