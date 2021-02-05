Великим плюсом для блокування телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна" було те, що вони записані на Тараса Козака. В іншому випадку працювати, можливо, було б набагато складніше.

Глава Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що про Козака дуже багато відомо. Зокрема, чим він займається та з ким спілкується.

Актуально Данілов до Бойка: Санкції будуть тривати, зокрема щодо деяких депутатів у Раді

Нам взагалі було дивно нащо вони на Козака всі ці 8 компаній записали,

– наголосив Данілов.

Що ще сказав Данілов

Однак, наразі в Україні ще є телеканали, які займаються російською пропагандою. За цими ЗМІ також ретельно стежать. Водночас поки вони більш-менш працюють у межах чинного законодавства, застосовувати до них такі санкції не можна.

РНБО працює з фактами. Емоції іноді зашкалюють, однак на них не можна зважати.

Мовиться про незалежність України. Прихована інформаційна війна з боку Росії ведеться ще з 1994 року.

Путін не приховує того, що його завдання – зниження незалежної України. І з цим потрібно боротися.

Зверніть увагу! Данілов також спростував інформацію, що причиною до санкцій міг стати поштовх з боку США. Окрім того, глава РНБО заявив: в Україні можуть перевірити фінансування усіх партій.

ZIK, 112 і Newsone заблокували: що відомо



Санкції РНБО щодо Козака / Інфографіка 24 каналу