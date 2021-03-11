РНБО затвердила стратегію деокупації Криму

Рада нацбезпеки та оборони 11 березня затвердила стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Документ буде відкритим для всіх українців.

Що відомо про стратегію щодо півострова

Ознайомитися зі стратегією можна буде вже найближчим часом. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Ми вирішили на засіданні РНБО, що стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом,

– сказав політик.

За його словами, робота над стратегією тривала понад рік. До неї залучали представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Росією, який дає чіткий дороговказ, як саме ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", – підкреслив Данілов.

У Києві 23 серпня 2021 року відбудеться перший саміт "Кримської платформи". На ньому обговорюватимуть проблеми окупованого півострова та його реінтеграцію.

Низка країн світу вже підтвердила, що візьме участь у саміті. До речі, Україна надішле запрошення й Росії.