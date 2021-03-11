Рада нацбезпеки та оборони 11 березня затвердила стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Документ буде відкритим для всіх українців.

Що відомо про стратегію щодо півострова

Ознайомитися зі стратегією можна буде вже найближчим часом. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми Націоналізація "Мотор Січі" й розслідування Харківських угод: результати засідання РНБО

Ми вирішили на засіданні РНБО, що стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом,

– сказав політик.

За його словами, робота над стратегією тривала понад рік. До неї залучали представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Росією, який дає чіткий дороговказ, як саме ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", – підкреслив Данілов.

Зверніть увагу! 23 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму. Вони спрямовані на захист кримськотатарської мови, культури, а також прав людей.