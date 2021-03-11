РНБО затвердила стратегію деокупації Криму
Рада нацбезпеки та оборони 11 березня затвердила стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Документ буде відкритим для всіх українців.
Джерело:24 канал
Що відомо про стратегію щодо півострова
Ознайомитися зі стратегією можна буде вже найближчим часом. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Ми вирішили на засіданні РНБО, що стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом,
– сказав політик.
За його словами, робота над стратегією тривала понад рік. До неї залучали представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.
"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Росією, який дає чіткий дороговказ, як саме ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", – підкреслив Данілов.
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