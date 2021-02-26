Зрадили Україну: РНБО застосує санкції проти 10 людей

Джерело:24 канал
На засіданні Ради національної безпеки та оборони 26 лютого вирішили застосувати санкції ще проти 10 людей. Зокрема, проти тих посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.
Усіх 10 людей позбавили всіх державних нагород та звань. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.
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За словами Данілова, санкції передбачатимуть 13 пунктів, які невдовзі оприлюднять на сайті РНБО.
До них застосовані максимальні санкції, який дозволяє українське законодавство,
– наголосив секретар РНБО.
Що сказав Данілов про санкції, дивіться відео: