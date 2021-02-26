Зрадили Україну: РНБО застосує санкції проти 10 людей

На засіданні Ради національної безпеки та оборони 26 лютого вирішили застосувати санкції ще проти 10 людей. Зокрема, проти тих посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.

Усіх 10 людей позбавили всіх державних нагород та звань. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.

Читайте також Проти Медведчука та Марченко вводять санкції, – РНБО

Проти кого застосують санкції

Березовський Денис Валентинович – колишній контрадмірал,

Шапортов Станіслав Володимирович – ексгенерал-майор,

Нянчур Сергій Миколайович - ексгенерал-майор юстиції,

Катовський Юрій Олександрович – в минулому генерал-майор,

Якименко Олександр Григорович – в минулому генерал-майор, колишній голова Служби безпеки України

Товський Володимир Володимирович – ексгенерал-майор,

Ханжа Сергій Валентинович – колишній генерал-майор,

Захарченко Віталій Юрійович – ексгенерал внутрішньої служби України.

Що відомо про санкції

За словами Данілова, санкції передбачатимуть 13 пунктів, які невдовзі оприлюднять на сайті РНБО.

До них застосовані максимальні санкції, який дозволяє українське законодавство,

– наголосив секретар РНБО.

Раніше ЗМІ писали, що під санкції може потрапити олігарх Дмитро Фірташ . Однак на нього санкції не наклали.

Що сказав Данілов про санкції, дивіться відео: