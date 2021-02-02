РНБО ввела санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука

2 лютого 2021 , 22:38
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Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти Тараса Козака. Йому належать такі телеканали, як Newsone, 112 та ZIK.

Джерело: Офіс Президента

Відповідне рішення РНБО ухвалила 2 лютого 2021 року.

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Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій – 5 років.

Які санкції ввели проти Козака

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

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