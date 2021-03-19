У п'ятницю, 19 березня, РНБО ввела санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Серед них – "Геоконнект", "Глобалгеоінвест" та "Егогазальянс".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що поти усіх компаній застосовують максимальні санкції, які передбачені в Україні.

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Прийняте рішення стосовно санкцій саме у контексті надрокористування,

– наголосив Данілов.

Данілов наголосив, що надра належать українському народу – це закріплено у Конституції. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".

РНБО проведе аудит провести аудит усіх без винятку дозволів, які видавали у сфері з 1994 року.

Проти яких компаній запровадили санкції

"Гео коннект";

"Глобал Гео Інвест";

"Транс Сет Гео";

"Гео Пост";

"Гео Вертикаль";

"Гео Таргент";

"Надра Прайд";

"Гео Форс Ойл";

"Гео Стенс";

"Надра Вест Груп";

"Бест Оіл Компані";

Надрапростір";

"Інфо Гео Тренд";

"Еджейн Марко";

"Его Газ Альянс";

"Епівал Енерджи";

"Юноліт Ойл";

"Профі Нафт";

"Бест Гео Тех".

Журналіст Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що більшість з цих компаній належать олігарху Павлу Фуксу.

Зверніть увагу! Чергове засідання РНБО відбулося 19 березня 2021 під головуванням президента Володимира Зеленського. Під час засідання також ввели санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та низки ексвисокопосадовців.